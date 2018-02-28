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Vila Velha

Menor é acusado de participar de assaltos a motoristas de aplicativos

O comparsa, Phillipe Henrique Santos Seabra de Oliveira, está com mandado de prisão em aberto pelos roubos e ainda é procurado pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:42

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:42

Objetos encontrados com o menor apreendido pela polícia em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Um menor de 16 anos foi apreendido, acusado de participar de pelo menos 11 assaltos a motoristas de dois aplicativos de transportes, nos últimos quatro meses.
O suspeito foi pego na casa dele, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (28), durante operação da Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Passageiros e Cargas (DCCTPC).
Segundo o delegado titular da unidade, Eduardo Khaddour, todos os assaltos aconteceram no município, principalmente na região da Grande Paul, e o menor agia com um comparsa.
Phillipe Henrique Santos Seabra de Oliveira, 18, está com mandado de prisão em aberto pelos roubos e ainda é procurado pela polícia.
Khaddour explicou que os bandidos criavam perfis falsos nos aplicativos Uber e 99 Pop, em nome de mulheres, para solicitarem as corridas.
Quando o motorista chegava ao local e via dois rapazes, eles diziam que as namoradas que haviam solicitado, depois entrava no veículo e realizavam a abordagem durante as viagens, contou o delegado.
Phillipe e o menor agiam sempre da mesma forma. O que estava no banco atrás do motorista dava uma gravata na vítima, enquanto o comparsa recolhia os pertences.
Phillipe Henrique é acusado de assaltar motoristas de aplicativos e está foragido Crédito: Reprodução
Eles levavam celulares, relógios, joias, dinheiro e as chaves dos carros, para que o motorista ficasse sem ter como sair do local.
Segundo o delegado, somente na DCCTPC os dois são suspeitos em 11 inquéritos, mas ele espera que com a divulgação da foto de Phillipe, mais vítimas possam comparecer à unidade.
Acredito que eles tenham cometido outros crimes e agora esperamos que a população possa ajudar na prisão do Phillipe, com denúncias pelo telefone 181, ressaltou Khaddour.
Outros inquéritos policiais ainda estão em andamento na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), nos casos em que os dois levaram os carros das vítimas.
O menor foi indiciado pelos roubos e encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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