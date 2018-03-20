Menor apreendido confessa ter atirado em policial em Vila Velha

Suspeitos foram detidos no início da tarde desta terça-feira (20) Crédito: Fernando Madeira

O menor, que ainda não teve a idade divulgada, apreendido por ter participado de um atentando contra o policial militar Afonso Miller Costa de Mello, confessou ter efetuado o disparo, em depoimento à polícia na tarde nesta terça-feira (20). Segundo o delegado Breno Andrade, com o menor foi apreendido um revólver calibre 38, arma que teria sido utilizada no crime.

A vítima, de acordo com a Polícia Militar, foi atendido no Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O estado de saúde dele é gravíssimo. O menor está à disposição da polícia para prestar mais esclarecimentos. Com ele foi preso um maior de idade. Outros três suspeitos também foram apreendidos e serão ouvidos ainda nesta terça-feira (20).