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São Torquato

Menor apreendido confessa ter atirado em policial em Vila Velha

O PM segue internado no Hospital São Lucas, em Vitória, e seu estado de saúde é gravíssimo

Publicado em 20 de Março de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 19:36
Suspeitos foram detidos no início da tarde desta terça-feira (20) Crédito: Fernando Madeira
O menor, que ainda não teve a idade divulgada, apreendido por ter participado de um atentando contra o policial militar Afonso Miller Costa de Mello, confessou ter efetuado o disparo, em depoimento à polícia na tarde nesta terça-feira (20). Segundo o delegado Breno Andrade, com o menor foi apreendido um revólver calibre 38, arma que teria sido utilizada no crime.
A vítima, de acordo com a Polícia Militar, foi atendido no Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O estado de saúde dele é gravíssimo. O menor está à disposição da polícia para prestar mais esclarecimentos. Com ele foi preso um maior de idade. Outros três suspeitos também foram apreendidos e serão ouvidos ainda nesta terça-feira (20).
Todos os cinco são velhos conhecidos da polícia por terem participação no tráfico de drogas da região de Boa Vista, em Vila Velha.

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