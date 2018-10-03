Menino de 13 anos tenta puxar bebê do colo de mãe em assalto no ES

Menor foi detido e agredido por populares até a chegada da polícia Crédito: Facebook

Santa Tereza, em Vitória. No local, estavam duas mulheres, uma delas com um bebê no colo. Na tentativa de que a vítima entregasse o celular durante o assalto, o menor chegou a tentar puxar a criança do colo da mãe. As informações são da Polícia Militar, que esteve no local do crime e conversou com a vítima. Um menor infrator de 13 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (3) após uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus do bairro, em. No local, estavam duas mulheres, uma delas com um bebê no colo. Na tentativa de que a vítima entregasse o celular durante o assalto, o menor chegou a tentar puxar a criança do colo da mãe. As informações são da Polícia Militar, que esteve no local do crime e conversou com a vítima.

Segundo uma maquiadora de 19 anos que mora na rua onde ocorreu a tentativa de assalto, ela ouviu gritos pedindo por socorro enquanto estava em casa. Ela contou que, ao ouvir os gritos, desceu para checar o que ocorria. Ao chegar próximo a um ponto de ônibus do bairro, encontraram uma mulher em prantos e confusa, dizendo que um homem tinha acabado de tentar levar sua filha.

Polícia Militar confirmou que o autor da violência foi um adolescente de 13 anos, que abordou a mulher em via pública e, em ameaça, tentou puxar a criança de seus braços na intenção de que ela entregasse o celular para ele. A outra passageira que aguardava no ponto teve o celular roubado. confirmou que o autor da violência foi um adolescente de 13 anos, que abordou a mulher em via pública e, em ameaça, tentou puxar a criança de seus braços na intenção de que ela entregasse o celular para ele. A outra passageira que aguardava no ponto teve o celular roubado.

O menino foi detido e agredido por populares. A PM foi acionada e encaminhou o suspeito para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, o adolescente já havia sido apreendido há três meses por porte ilegal de munição.

O menino de 13 anos relatou aos policiais que estava em uma moto com um comparsa, mas, ao tentarem fugir do local, colidiram com um veículo e caíram da moto, que teve a placa adulterada e, após consultas, foi descoberto que se tratava de um veículo roubado na última sexta-feira (28), em José de Anchieta, na Serra.

REPERCUSSÃO EM REDE SOCIAL

Esse caso de assalto em Santa Tereza viralizou no Facebook como se o adolescente tivesse tentado roubar a criança, o que não procede, segundo a polícia. A distribuição da falsa informação contribui para a grande onda de compartilhamentos de áudios e posts sobre sequestros na Grande Vitória.

Os boatos tomaram tamanha proporção que o delegado Érico Mangaravite, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), deu uma entrevista nesta quarta-feira (3) ao Gazeta Online, em que diz que há uma histeria coletiva e que casos são boatos. Ele afirma, ainda, que não há nenhuma ocorrência de crianças sequestradas.

O delegado pediu que as pessoas evitem repassar boatos nas redes sociais e aplicativos de conversas, para não atrapalhar o trabalho da polícia, criando um clima de pânico entre as pessoas, até de outros municípios, onde nada foi relatado ainda. Ele, no entanto, disse que em casos suspeitos e até mesmo que tenham acontecido, que as pessoas procurem a polícia e sempre orientem os filhos.