Menino de 12 anos é preso em supermercado com arma falsa

Preso na tarde de sábado, ele dormiu na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um menino de apenas 12 anos foi apreendido na tarde do último sábado (25) após tentar roubar uma mulher em um supermercado no bairro Maracanã, em Cariacica. Por volta das 13h30 da tarde, o adolescente seguiu a vítima, de 23 anos, quando a viu entrar sozinha em um banheiro que fica anexo ao estacionamento do estabelecimento.

Enquanto a mulher utilizava o banheiro, o menino ficou escondido, esperando ela sair da cabine, e a surpreendeu, anunciando o assalto. Ele a ameaçou com uma arma falsa e exigiu que ela entregasse o aparelho celular.

Ao ser abordada, a mulher se assustou e gritou. O menino disse para que ela ficasse quieta e tentou enforcar a vítima com as mãos, com medo que os gritos alertassem outras pessoas que estavam no local. Mesmo assim, clientes e funcionários que estavam no supermercado foram até o banheiro e conseguiram ajudar a mulher, que ficou com a marca das mãos do menino no pescoço. Eles chamaram a Polícia Militar, que levou o jovem até a Delegacia Regional de Cariacica.

O garoto, que completa 13 anos em outubro, no mês das crianças, disse, em depoimento à Polícia Civil, que foi abandonado pelo pai e mora na rua desde que a mãe faleceu. Ele contou que comprou a arma falsa com um usuário de drogas, por R$ 20, e que faria o assalto para vender o aparelho e ganhar algum dinheiro. Segundo ele, é a primeira vez que é preso.

O adolescente dormiu na delegacia e seguirá para uma audiência de custódia com um juiz da Vara da Infância e Juventude, que pode encaminhá-lo para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES).