VIOLÊNCIA

Menino de 10 anos morre baleado na cabeça no Rio

Ele chegou a ser levado para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 15:31

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 15:31

O complexo do Cantagalo/Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro Crédito: Wilton Júnior/AE
A Polícia Civil está investigando a morte de Marlon de Andrade, de 10 anos, morador do morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro, que morreu com um tiro na cabeça na noite de sábado. Segundo a assessoria da Coordenadoria da Polícia Pacificadora, somente após a perícia da arma encontrada ao lado de Marlon, uma pistola calibre 9mm, será possível afirmar se foi disparo acidental ou premeditado. Ele chegou a ser levado para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu.
Segundo a assessoria das UPPs, depois de saber da morte da criança, no sábado, foi feito um trabalho conjunto ente a UPP Cantagalo/Pavão/Pavãozinho e a 13ª Delegacia de Polícia que resultou na prisão de outro menor, de 17 anos, que teria emprestado a arma para Marlon. O menor preso alega que foi um disparo acidental, depois de ter emprestado a arma para Marlon, informou a assessoria, mas ainda não foi comprovado. Ele foi levado para a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, no Centro do Rio.

