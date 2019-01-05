Menina pediu ajuda à família enquanto era levada a motel por deputado

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

A adolescente de 17 anos que foi encontrada nesta sexta-feira (4) na saída de um motel na Serra , acompanhada do deputado estadual do Espírito Santo Luiz Durão (PDT), 71 anos, pediu ajuda à família enquanto era levada para o local. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a família da menina recebeu mensagens de celular e, enquanto seguiam para o motel, encontraram uma viatura de polícia. Eles abordaram a viatura e seguiram juntos para o flagrante.

A Polícia Civil não soube informar detalhes da abordagem policial no motel e nem detalhes do envolvimento da vítima com o deputado.

A adolescente passou por exame de corpo de delito para coleta de sêmen e sangue, além da procura por algum ferimento. De acordo com o delegado-geral, também foi feito um laudo pericial no motel, e ficou comprovado que houve conjunção carnal, sendo tratado à princípio como estupro.

O delegado lembrou que não configura estupro se a relação sexual for consentida e se os envolvidos tiverem mais de 14 anos. O estupro é um crime inafiançável.

A investigação vai continuar a cargo do delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini. Os próximos passos envolvem a coleta de outras provas, incluindo as testemunhais e documentais, para complementação do inquérito policial.

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