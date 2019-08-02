Menina é abusada por companheiro da avó em Marataízes e engravida

A mãe de uma menina de 12 anos, em, Litoral Sul do Estado, descobriu em uma consulta médica nesta sexta-feira (02) que a filha está grávida de três meses. O pai, segundo depoimento da adolescente, é o companheiro da avó, de 70 anos.

De acordo com o delegado de plantão da regional de, Thiago Viana, a mãe levou a filha ao médico, pois a menina se queixava de dores no abdômen. O médico informou que a estudante esperava um bebê.

A mãe entrou interrogou a menina, que acabou confessando que teve relação sexual com o companheiro da avó. “Encaminhamos a menina para exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Ela disse que na época houve ameaça, mas depois não. O caso configura em crime de estupro de vulnerável. O suspeito será chamado para depoimento na delegacia”, afirma Viana.