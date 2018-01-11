Menina de 9 anos é agredida por assaltantes em Vila Velha

Os adolescentes foram detidos e encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Uma menina de 9 anos e uma mulher, 45, foram assaltadas por dois adolescentes, ambos de 16 anos, na tarde desta quarta-feira (10), na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Os menores chegaram a agredir a criança com um soco no ombro e fugiram com os celulares das vítimas. Após buscas, a polícia conseguiu encontrá-los e eles foram apreendidos.

A mãe da menina, 32, contou à polícia que a filha estava na rua, no portão da casa onde mora - o bairro não foi revelado - quando os adolescentes chegaram em uma moto vermelha e o garupa exigiu que a criança entregasse o celular. O aparelho era dela, e, além de tirá-lo das mãos da menina, um dos menores ainda a atingiu com um soco no ombro. Já a outra vítima estava andando com uma amiga na rua, e seguia para casa, em Riviera da Barra, quando a dupla se aproximou delas.

O menor que estava na garupa fingiu que estava armado, colocando a mão na cintura, e exigiu que a mulher entregasse o celular. Ela o obedeceu e, em seguida, a dupla fugiu em direção à Rodovia do Sol.

Após esse assalto, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar e informou sobre o assalto. Segundo ela, os PMs afirmaram que já estavam à caça dos adolescentes, pois haviam recebido mais denúncias de que eles estariam praticando assaltos na região.