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Crime

Menina de 9 anos é agredida por assaltantes em Vila Velha

Criança levou um soco de um dos assaltantes e teve o celular roubado. Crime aconteceu na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:28

Os adolescentes foram detidos e encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Uma menina de 9 anos e uma mulher, 45, foram assaltadas por dois adolescentes, ambos de 16 anos, na tarde desta quarta-feira (10), na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.  Os menores chegaram a agredir a criança com um soco no ombro e fugiram com os celulares das vítimas. Após buscas, a polícia conseguiu encontrá-los e eles foram apreendidos.
A mãe da menina, 32, contou à polícia que a filha estava na rua, no portão da casa onde mora - o bairro não foi revelado - quando os adolescentes chegaram em uma moto vermelha e o garupa exigiu que a criança entregasse o celular.  O aparelho era dela, e, além de tirá-lo das mãos da menina, um dos menores ainda a atingiu com um soco no ombro. Já a outra vítima estava andando com uma amiga na rua, e seguia para casa, em Riviera da Barra, quando a dupla se aproximou delas.
O menor que estava na garupa fingiu que estava armado, colocando a mão na cintura, e exigiu que a mulher entregasse o celular. Ela o obedeceu e, em seguida, a dupla fugiu em direção à Rodovia do Sol.
Após esse assalto, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar e informou sobre o assalto. Segundo ela, os PMs afirmaram que já estavam à caça dos adolescentes, pois haviam recebido mais denúncias de que eles estariam praticando assaltos na região.
Momentos depois, os menores forem apreendidos e levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles também foi apreendida uma moto, usada no assalto, que havia sido furtada no último dia 01. Eles foram autuados por roubo e receptação, e levados para uma unidade de internação.

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