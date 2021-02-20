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Crime em Cariacica

Menina de 9 anos acha mãe esfaqueada e morta no chão do banheiro

Elizângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, era babá. Ela morava com duas filhas e o namorado numa casa no bairro Castelo Branco
Gabriela Ribeti

Gabriela Ribeti

Publicado em 

20 fev 2021 às 11:25

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 11:25

A babá Elisângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi achada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro
A babá Elizângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi achada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro Crédito: Acervo da família

Atualização

22/02/2021 - 10:06
Após a publicação desta matéria, que apontava que o nome do suspeito não havia sido informado pela polícia, o Judiciário realizou audiência de custódia, e o identificou como Cleomar de Miranda Gonçalves. O texto foi atualizado.
A babá Elizângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi encontrada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro da casa onde ela morava, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A cena foi vista pela criança por volta das 5h30 da manhã deste sábado (20). A polícia apura se o namorado foi o autor do assassinato. Segundo parentes da vítima, o sepultamento de Elizângela será realizado neste domingo (21), às 9h, no cemitério de Nova Rosa da Penha.
A criança de 9 anos, ao acordar, viu que a maçaneta da porta do banheiro estava em cima do fogão. Ela pegou a peça e conseguiu entrar no cômodo, quando encontrou a mãe no chão.

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A menina gritou por ajuda na janela da casa, dizendo que a mãe estava passando mal. Mas, quando o socorro chegou, Elizângela já estava sem vida.
Uma parente da vítima, que preferiu não se identificar, disse que as duas filhas da babá estão traumatizadas. A mais velha tem 16 anos.
Elizângela morava na casa com as meninas e com o companheiro Cleomar de Miranda Gonçalves. A Polícia Militar tentou localizar o namorado com quem a vítima estava há quatro meses, mas ele não foi encontrado.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de homicídio por arma branca no bairro Santa Catarina, em Cariacica, na manhã deste sábado (20). Os militares foram ao local e encontraram a vítima no banheiro.
"A Polícia Civil foi acionada. De acordo com familiares, o autor do homicídio seria o namorado da vítima que havia passado a noite na residência e teria ido embora na manhã de hoje (20). Os policiais fizeram buscas, mas o suposto autor do crime não foi encontrado", afirmou a corporação por meio de nota.
Ainda não há informações sobre como ocorreu o crime e quem o cometeu. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e até o momento nenhum suspeito foi detido. Somente após a autoridade policial que está à frente das investigações formar sua convicção pautada na análise de todos os elementos indiciários coletados no inquérito policial que se pode afirmar a presença de uma qualificadora, neste caso o feminicídio".

Atualização

20/02/2021 - 3:50
A Polícia Civil enviou nova nota sobre a investigação, e o texto foi atualizado.

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