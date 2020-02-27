Menina abandonada em casa pela mãe no carnaval segue internada

Fachada do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Sesa/Reprodução

A mãe da menina, que sumiu durante os quatro dias de Carnaval , foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha nesta quarta-feira (26). De acordo com a conselheira Alessandra Santana, que atende a Região 5 de Vila Velha, a criança ainda não tem previsão de alta. Ela foi internada no Hospital Infantil do município.

"Ainda não recebemos o estado de saúde dela nesta quinta (27). Mas a menina chegou ao hospital bem debilitada, com quadro de desnutrição, segundo relatório médico. Ela já é uma criança acamada e ficou quatro dias sem alimentação, água e cuidados. Foram os próprios vizinhos que chamaram a polícia porque a mãe deixou uma bolsa na casa vizinha com um bilhete e a chave da casa", lembrou.

A mãe foi localizada por policiais militares e disse que saiu de casa para procurar uma residência para se mudar. Mas testemunhas disseram aos PMs terem visto a mulher no carnaval da Barra do Jucu.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e por expor a perigo de vida e saúde, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. A autuação foi agravada pelo fato da acusada ser mãe da vítima, tornando o crime inafiançável. Ela foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

HISTÓRICO DE MAUS TRATOS

Essa não foi a primeira vez que o Conselho Tutelar recebeu notícias de que a criança poderia estar sofrendo maus tratos. Porém, até então, não tinha sido possível provar a negligência.

"Essa jovem já era acompanhada pelo Conselho porque já houve suspeita de maus tratos há cerca de dez meses Porém, não conseguimos comprovar. Tentamos provas em janeiro deste ano e não conseguimos de novo. A mãe sempre foi orientada, mas creio que não cumpriu com as orientações, já que a situação chegou nesse extremo. Isso nos chocou muito, porque a gente não acostuma com essa violência. Estamos tristes pela menina, mas ao mesmo tempo aliviados porque agora conseguimos provas e podemos cuidar da criança", afirmou.

FAMÍLIA É PROCURADA E CRIANÇA SERÁ ACOLHIDA

Agora, a conselheira tutelar está atrás de familiares da criança. Ela contou que toda documentação está sendo preparada para ser encaminhada à Vara da Infância e da Juventude ainda nesta quinta-feira (27). O pedido será para que a menina seja acolhida pela justiça e saia da responsabilidade da mãe.

"O pai da menina mora no mesmo bairro, mas é muito ausente. Estamos tentando contato coma família, com a vó materna, mas ainda não localizamos ninguém. Nossa decisão, pelos relatórios de atendimento, é de acolhimento até que o caso seja investigado. Pois se a família não cuidou dessa criança até hoje, será necessário que ela seja trabalhada para ter condições de tê-la de volta. Agora é o judiciário que decide.", explicou.

CONSELHO PEDE DENÚNCIAS

A conselheira fez um alerta: É preciso denunciar na primeira suspeita de maus tratos contra crianças para evitar que os casos cheguem ao extremo. Só assim o Conselho Tutelar pode ajudar as vítimas.