Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito debilitada

Menina abandonada em casa pela mãe no carnaval segue internada

A criança foi levada ao hospital muito debilitada após ser localizada por uma vizinha, em Cidade da Barra, Vila Velha, na última quarta-feira (26). Após receber alta, ela será recolhida pelo Conselho. Já a mãe, foi para o presídio

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 13:27
Fachada do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Sesa/Reprodução
A menina de um 1 ano e 7 meses, encontrada por vizinhos após ser abandonada em casa pela mãe, de 20 anos, permanece internada. De acordo com o Conselho Tutelar, a criança foi levada ao hospital muito debilitada depois de ser localizada por uma vizinha, em Cidade da Barra, Vila Velha na última quarta-feira (26).  Após receber alta, ela será recolhida pelo Conselho.  Já a mãe, foi para o presídio. 
A mãe da menina, que sumiu durante os quatro dias de Carnaval, foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha nesta quarta-feira (26). De acordo com a conselheira Alessandra Santana, que atende a Região 5 de Vila Velha, a criança ainda não tem previsão de alta. Ela foi internada no Hospital Infantil do município. 
"Ainda não recebemos o estado de saúde dela nesta quinta (27). Mas a menina chegou ao hospital bem debilitada, com quadro de desnutrição, segundo relatório médico. Ela já é uma criança acamada e ficou quatro dias sem alimentação, água e cuidados.  Foram os próprios vizinhos que chamaram a polícia porque a mãe deixou uma bolsa na casa vizinha com um bilhete e a chave da casa", lembrou.
A mãe foi localizada por policiais militares e disse que saiu de casa para procurar uma residência para se mudar. Mas testemunhas disseram aos PMs terem visto a mulher no carnaval da Barra do Jucu.  
Segundo a Polícia Civil, a jovem foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e por expor a perigo de vida e saúde, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. A autuação foi agravada pelo fato da acusada ser mãe da vítima, tornando o crime inafiançável. Ela foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

HISTÓRICO DE MAUS TRATOS

Essa não foi a primeira vez que o Conselho Tutelar recebeu notícias de que a criança poderia estar sofrendo maus tratos. Porém, até então, não tinha sido possível provar a negligência. 
"Essa jovem já era acompanhada pelo Conselho porque já houve suspeita de maus tratos há cerca de dez meses Porém, não conseguimos comprovar. Tentamos provas em janeiro deste ano e não conseguimos de novo. A mãe sempre foi orientada, mas creio que não cumpriu com as orientações, já que a situação chegou nesse extremo. Isso nos chocou muito,  porque a gente não acostuma com essa violência. Estamos tristes pela menina, mas ao mesmo tempo aliviados porque agora conseguimos provas e podemos cuidar da criança", afirmou. 

FAMÍLIA É PROCURADA E CRIANÇA SERÁ ACOLHIDA

Agora, a conselheira tutelar está atrás de familiares da criança. Ela contou que toda documentação está sendo preparada para ser encaminhada à Vara da Infância e da Juventude ainda nesta quinta-feira (27). O  pedido será para que a menina seja acolhida pela justiça e saia da responsabilidade da mãe.
"O pai da menina mora no mesmo bairro, mas é muito ausente. Estamos tentando contato coma  família, com a vó materna, mas ainda não localizamos ninguém. Nossa decisão, pelos relatórios de atendimento, é de acolhimento até que  o caso seja investigado. Pois se a família não cuidou dessa criança até hoje, será necessário que ela seja trabalhada para ter condições de tê-la de volta. Agora é o judiciário que decide.", explicou.

CONSELHO PEDE DENÚNCIAS

A conselheira fez um alerta: É preciso denunciar na primeira suspeita de maus tratos contra crianças para evitar que os casos cheguem ao extremo. Só assim o Conselho Tutelar pode ajudar as vítimas. 
"Precisamos que as pessoas denunciem. A violência contra crianças é uma rotina diária. Mas não adianta denunciar apenas após casos extremos que podem levar a morte. Precisamos de denúncias verdadeiras para que a situação não chegue ao extremo.  Quem não quiser vir ao Conselho, pode ligar de forma anônima para o 181, ou 100. Muitos deixam de denunciar pensando que será pior para a criança ir para um abrigo. Mas o acolhimento nunca é definitivo. As vezes é necessário que a família fique um tempo sem a criança para sentir falta, aprender e se reestruturar ", afirmou. 

Veja Também

Padrasto é suspeito da morte de três crianças em Paraty

PM bêbado bate em carro estacionado e bebê de sete dias morre no interior de SP

Vizinho atira em mulher com bebê no colo em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados