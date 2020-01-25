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4, 5 e 7 anos

Padrasto é suspeito da morte de três crianças em Paraty

Ele teria colocado um colchão na porta do quarto e ateado fogo

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 16:58
Um homem é suspeito de atear fogo na casa e matar os três enteados Crédito: Youtube
Policiais da delegacia policial de Paraty, na Costa Verde, prenderam em flagrante, nas últimas horas, na região, Fernando Evangelista, pelos crimes de incêndio, homicídio qualificado por emprego de fogo e tentativa de feminicídio.
De acordo com a polícia, ele teria ateado fogo na casa, matando os três enteados e deixando a mulher, com quem convivia a menos de um mês, com ferimentos graves pelo corpo.
A polícia levantou que, enquanto a mulher estava no banheiro, ele colocou um colchão na porta do quarto e ateou fogo, que se alastrou rapidamente pela casa. A mãe das crianças, Dara Cristina de Almeida Santos, 25 anos, não sofreu queimaduras, mas inalou muita fumaça e está internada em estado grave no Hospital Praia Brava, em Angra dos Reis, cidade vizinha à Paraty.
As três crianças, Marya Alice, de 4 anos, Cauã de Almeida, de 5, e Marya Clara, de 7, foram enterradas juntas, no final da manhã de hoje, na mesma cova. A mãe ainda não sabe da morte dos filhos.
Segundo os policiais, Evangelista teria usado como álibi que um dos filhos da companheira seria o autor do fogo nos colchões do quarto. Tal informação foi confrontada pelos depoimentos de testemunhas, principalmente da avó das crianças e da babá.
Além disso, o exame pericial na casa descartou a possibilidade de o incêndio ter ocorrido por acidente. A motivação dos crimes seria o ciúme da companheira. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
Com informações da Agência Brasil

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