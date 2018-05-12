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Dominado pelo tráfico

Megaoperação policial 'faz a limpa' em condomínio de Guarapari

A ação aconteceu depois que moradores denunciaram que eram reféns de traficantes dentro do conjunto residencial

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 21:07
Uma megaoperação das Polícia Civil e Militar deteve 10 pessoas, apreendeu drogas e arma, em um condomínio no bairro Camurigi, em Guarapari, na tarde desta sexta-feira (11). A ação aconteceu depois que moradores denunciaram que eram reféns de traficantes dentro do conjunto residencial.
Cerca de 80 policiais entraram estrategicamente no conjunto residencial para cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A megaoperação durou cerca de 3 horas.
A delegada Maria da Glória Pessotti, chefe da Delegacia Regional de Guarapari, informou que a operação integrada visa inibir a presença do tráfico no condomínio. "Recebemos denúncias de moradores que estão sendo ameaçados por traficantes no local e que os criminosos tomaram as áreas comuns do condomínio. Diante dessas denúncias, fizemos investigações que nos revelou a presença do comércio de drogas no local, levantamos pontos de atuação e, mediante a expedição dos mandados de busca e apreensão que solicitamos à Justiça, executamos a operação com o apoio da PM", explicou a delegada.
A operação encerrou às 18 horas desta sexta-feira. Uma escopeta calibre 12 foi apreendida em um dos apartamentos que era alvo. A polícia ainda contabiliza as drogas apreendidas. Os procedimentos de identificação e autuação dos presos ainda são realizados.
O condomínio popular é formado por 12 blocos de apartamentos residenciais e foi construído pelo programa do Governo Federal "Minha Casa, Minha Vida". Ele ficou pronto em 2014 e foi entregue à 192 famílias de baixa renda.
 

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