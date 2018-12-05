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Primeiro Comando de Vitória

Megaoperação nacional caça integrantes de facção capixaba

No Espírito Santo, o alvo eram integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 22:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 22:40
Morro da Penha em Vitória, onde também há ação do PCV Crédito: Nestor Muller | Arquivo | GZ
Uma megaoperação foi realizada nesta terça-feira (4) contra integrantes de seis facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e assassinatos em diversas regiões do país. No Espírito Santo, o alvo eram integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). 
> A guerra do tráfico nos morros de Vitória
Entre os procurados está um dos líderes do PCV, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. Ele continua foragido. Em agosto deste ano, a reportagem de A Gazeta revelou, em primeira mão, uma investigação realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, que mostra a ação do PCV nos morros de Vitória, como Piedade, Alagoano, Caratoíra e Bairro da Penha.
Megaoperação nacional caça integrantes de facção capixaba
A investigação apontou ainda uma relação próxima do grupo capixaba através do seu braço armado, a organização criminosa Trem Bala, com o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma das maiores facções criminosas do Brasil, responsável por rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico.
> Gangues trocam ameaças pelas redes sociais
Na época, a reportagem revelou que a gestão dos negócios do PCV estava nas mãos de Marujo, que recebe ordens diretas de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, principal liderança da organização criminosa, preso no Presídio de Segurança Máxima II.
A OPERAÇÃO
No Estado, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão domiciliar. Os detidos, até o momento, foram Micaela Gomes dos Santos, Edvan Vieira de Souza e Júlio Cesar Silva dos Santos.
> O histórico de conflitos entre traficantes de Vitória
A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e pela Polícia Militar. Participam 127 policiais militares, integrantes do 1º Batalhão, em Vitória, Companhia Independente de Cães, 4º Batalhão em Vila Velha, 7º Batalhão em Cariacica e promotores de Justiça do Gaeco.
Durante a operação, foram apreendidas também uma espingarda calibre 12, de fabricação caseira, um revólver calibre 38, munições, três aparelhos de celular, um rádio comunicador, duas buchas de maconha e R$ 511,30 em dinheiro.
> Alagoano: o terror da guerra do tráfico
Além de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, ainda estão foragidos Laion da Silva Oliveira, Carlos André Mendonça de Jesus, Marcelo Diniz Alvez, Marcelo D2 ou General e Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca.
No País, foram cumpridos 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal.
FORAGIDOS CAPIXABAS
Laion da Silva Oliveira, quatro mandados de prisão em aberto 
Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, dois mandados de prisão
Carlos André Mendonça de Jesus, um mandado de prisão em aberto 
Marcelo Diniz Alvez, Marcelo D2 ou General, evadido do sistema penitenciário 
Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca, oito mandados de prisão em aberto

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