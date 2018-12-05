Morro da Penha em Vitória, onde também há ação do PCV Crédito: Nestor Muller | Arquivo | GZ

Uma megaoperação foi realizada nesta terça-feira (4) contra integrantes de seis facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e assassinatos em diversas regiões do país. No Espírito Santo, o alvo eram integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Your browser does not support the audio element. Megaoperação nacional caça integrantes de facção capixaba

A investigação apontou ainda uma relação próxima do grupo capixaba através do seu braço armado, a organização criminosa Trem Bala, com o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma das maiores facções criminosas do Brasil, responsável por rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico.

Na época, a reportagem revelou que a gestão dos negócios do PCV estava nas mãos de Marujo, que recebe ordens diretas de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, principal liderança da organização criminosa, preso no Presídio de Segurança Máxima II.

A OPERAÇÃO

No Estado, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão domiciliar. Os detidos, até o momento, foram Micaela Gomes dos Santos, Edvan Vieira de Souza e Júlio Cesar Silva dos Santos.

A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e pela Polícia Militar. Participam 127 policiais militares, integrantes do 1º Batalhão, em Vitória, Companhia Independente de Cães, 4º Batalhão em Vila Velha, 7º Batalhão em Cariacica e promotores de Justiça do Gaeco.

Durante a operação, foram apreendidas também uma espingarda calibre 12, de fabricação caseira, um revólver calibre 38, munições, três aparelhos de celular, um rádio comunicador, duas buchas de maconha e R$ 511,30 em dinheiro.

Além de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, ainda estão foragidos Laion da Silva Oliveira, Carlos André Mendonça de Jesus, Marcelo Diniz Alvez, Marcelo D2 ou General e Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca.

No País, foram cumpridos 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal.

FORAGIDOS CAPIXABAS

Laion da Silva Oliveira, quatro mandados de prisão em aberto

Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, dois mandados de prisão

Carlos André Mendonça de Jesus, um mandado de prisão em aberto

Marcelo Diniz Alvez, Marcelo D2 ou General, evadido do sistema penitenciário