Medo e insegurança após mais um assassinato em bairro de Linhares

A vítima, um jovem de 23 anos, foi morto a tiros na rua Antônio Soares, localizada no residencial Jocafe II, no bairro Santa Cruz, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Um bairro cercado pelo silêncio e pela insegurança. No local, ninguém quis comentar mais um homicídio registrado na tarde desta sexta-feira (6) no residencial Jocafe II, localizado no bairro Santa Cruz, em Linhares , na região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar , a vítima tem 23 anos e foi atingida por vários disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu diversas cápsulas que vão ajudar a identificar o tipo de arma usada no crime.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e posteriormente liberado. A polícia realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.

Em nota, a Polícia Civil disse que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

VIOLÊNCIA

Na semana passada outro jovem de 22 anos foi morto a tiros no mesmo bairro. O crime também aconteceu à luz dia por volta das 13h50, na rua Gildo Gava. A vítima foi identificada como Alexandre Calmon Barbeito.