Médico é preso por ameaçar funcionários de posto de saúde em Vila Velha

Segundo a prefeitura, o médico de 67 anos havia sido desligado do contrato temporário após queixas de usuários e profissionais do local onde ele trabalhava

No boletim de ocorrência consta que, conforme relatos de testemunhas, Carlos estava alterado e falando alto. O médico precisou ser algemado e foi levado até a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil , o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de injúria, ameaça, desobediência, desacato e peculato, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Desligado após queixas

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informou que o médico havia sido admitido por contrato de trabalho temporário e desligado da rede no último dia 30 de novembro, devido a queixas feitas pelos usuários e também por funcionários da unidade de saúde onde ele atuava.

"Na manhã desta quarta-feira (6), o médico se dirigiu à US e proferiu diversas ofensas e ameaças à coordenadora do local e aos demais servidores, que acionaram a Guarda Municipal. Após ameaçar os funcionários, o médico, que estava bastante alterado, foi conduzido ao DPJ (Delegacia Regional) de Vila Velha e no caminho também ameaçou os agentes", completou a prefeitura.