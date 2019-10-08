Mecânico foi morto pelo sócio, conclui polícia sobre crime na Serra

A polícia prendeu o suspeito Antônio Marcos Gaida, de 27 anos, em Carapina Grande Crédito: Polícia Civil

José Augusto foi assassinado com seis tiros na noite de 11 de setembro de 2019, na Avenida Alpheu Ribeiro. Na tarde da última segunda-feira (07), a polícia prendeu o suspeito Antônio Marcos Gaida, de 27 anos, em Carapina Grande. Ele foi localizado durante uma operação realizada pela equipe da DHPP Serra. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por este homicídio.

“A motivação do crime está relacionada a um possível desentendimento entre autor e vítima. Eles eram sócios de uma oficina mecânica e, segundo consta nas investigações, a vítima estava subtraindo peças da oficina e trocando por drogas”, explicou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

José Augusto foi assassinado a tiros na noite de 11 de setembro de 2019 Crédito: Polícia Civil