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Novo Horizonte

Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra

Segundo informações da polícia, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 10:57

Publicado em 

06 ago 2019 às 10:57
Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro
O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa. 
Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra
>Comerciante reage a assalto, fere bandido e acaba baleado em Vila Velha
Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Dois bandidos chegaram de moto e anunciaram o assalto. O pedreiro teria se recusado a entregar sua mochila. Irritados, os bandidos o atingiram com um tiro na nuca e outro nas costas.
Aloísio morreu no local. Os criminosos fugiram levando a mochila da vítima com dois celulares e uma carteira. O homem deixa um filho de 20 e uma filha de 23 anos. Familiares contaram que o homem seguia esse trajeto todos os dias para ir ao trabalho.
Com informações da TV Gazeta e do Isaac Ribeiro

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