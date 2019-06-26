Pastor assassinado na Serra foi morto por vingança, diz polícia

Otniel foi preso no final da manhã desta quarta-feira (26), acusado de matar o pastor Fernando Pissarra Crédito: Glacieri Carraretto | Divulgação Polícia Civil

Serra Sede, pode ter sido morto por vingança. Esta é a linha de raciocínio da polícia, que prendeu o assassino Otniel Ferreira Fraga, de 37 anos, no final da manhã desta quarta-feira (26) em Jacaraípe, na Serra. O pastor e professor Fernando Pissarra, morto no último domingo (23) no bairro São Judas Tadeu, em, pode ter sido morto por. Esta é a linha de raciocínio da polícia, que, de 37 anos, no final da manhã desta quarta-feira (26) em, na

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, relatou que, de acordo com o depoimento do autor do crime — que confessou o assassinato com riqueza de detalhes — o pastor e o irmão de Otniel, identificado como Gideão Ferreira Fraga, tiveram algumas desavenças em 2003 depois que Gideão se interessou pela namorada do sobrinho de Pissarra. O delegado Rodrigo Sandi Mori, titular dado município, relatou que, de acordo com o depoimento do autor do— que confessou o assassinato com riqueza de detalhes — o pastor e o irmão de Otniel, identificado como Gideão Ferreira Fraga, tiveram algumas desavenças em 2003 depois que Gideão se interessou pela namorada do sobrinho de Pissarra.

O pastor interveio na situação para proteger o sobrinho e, pouco tempo depois, Gideão foi baleado na perna. Na época, Otniel culpou o pastor. Cinco meses depois, Gideão foi morto por disparos de arma de fogo. Para Otniel, o mandante do crime teria sido Pissarra.

Material apreendido pela polícia, utilizado por Otniel Ferreira Fraga, de 37 anos, para cometer o crime Crédito: Glacieri Carraretto

Dois anos depois da morte de Gideão, Otniel e Fernando voltaram a conversar e resolveram selar a paz. O autor do crime voltou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, onde Pissarra ministrava os cultos, porém, os dois voltaram a se desentender. Na versão de Otniel à polícia, o pastor teria o ameaçado de morte.

O pastor e professor Fernando Pissarra Crédito: Reprodução | Redes sociais

"Depois que Otniel abandonou a igreja, eles voltaram a ter desavenças, a se ameaçarem. Em depoimento, o autor do crime fala que, apesar de ter se passado 16 anos da morte do irmão, ele nunca esqueceu e resolveu se vingar. Esta é a principal motivação do crime, que também é sustentada por parte da família", explicou Sandi Mori.

Ainda em depoimento à polícia, Otniel confessou o crime com riqueza de detalhes e fala que premeditou o crime. "Ele estudou o horário da vítima e concluiu que a forma mais fácil de matar o pastor seria no domingo. Então, ele chegou ao local por volta das 17h20. O que chamou a nossa atenção foi que o executor fez tudo de uma maneira atrapalhada", detalhou o delegado.

Otniel ficou esperando Pissarra atrás de um caminhão e, depois que várias pessoas o viram lá, ele foi para o beco e esperou o pastor descer da casa da irmã. Quando ele saía da igreja, o autor do crime vestiu o capuz, bateu o pé, o pastor olhou e ele efetuou o primeiro disparo, que errou Rodrigo Sandi Mori, delegado

Depois de errar o primeiro tiro, Otniel tentou novamente, que errou o alvo e acertou o portão da casa de Pissarra. No terceiro disparo, então, o pastor gritou: "Jesus, me ajuda!" e foi alvejado nas costas. A bala transfixou o corpo de Fernando e saiu pela axila.

Sandi Mori revela que o criminoso sabia desde o início o que estava fazendo. Após cometer o crime, ele ainda parou no bairro Cascata, entrou e um bar, tomou uma cerveja e foi embora para casa, em Jacaraípe. Otniel escondeu a arma em uma casa abandonada no bairro São Judas Tadeu, onde o crime aconteceu.

Chegamos lá com o mandado de prisão e ele estava almoçando. Não resistiu e confessou o crime, entregou munições e a roupa que utilizou quando cometeu o assassinato. Nos levou no bairro São Judas Tadeu e entregou a arma Rodrigo Sandi Mori, delegado

Otniel foi preso mediante mandado de prisão temporária, que tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).