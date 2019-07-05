Ameaça com arma falsa

Mecânico é preso acusado de estuprar diariamente estudante no ES

Para os abusos, que há um ano aconteciam duas vezes por dia, o mecânico ameaçava a vítima de morte com uma arma falsa.

Publicado em 5 de julho de 2019 às 14:33 - Atualizado há 6 anos

Mecânico é preso por estuprar diariamente adolescente de 12 anos Crédito: Elis Carvalho

Um mecânico de 28 anos foi preso por estuprar um adolescente de 12 anos na Grande Vitória. Para os abusos, que há um ano aconteciam duas vezes por dia, o acusado ameaçava o estudante de morte com uma arma falsa. Além do estupro, ele responde por armazenar no celular fotos íntimas de outro menor. A polícia acredita que o número de vítimas possa ser maior.

A Polícia Civil não informou a identidade do acusado, nem o o município onde o crime acontecia.

De acordo com o delegado Douglas Vieira, interino na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o estudante conheceu o abusador há cerca de um ano através de um amigo também menor de idade. Já no primeiro contato, o adolescente foi ameaçado e obrigado a ir na casa do mecânico, que fica no mesmo bairro da vítima. Na residência, o menor conta que foi estuprado.

Delegado Douglas Vieira. Mecânico é preso por estuprar diariamente adolescente de 12 anos Crédito: Elis Carvalho

PESADELO

A partir desse dia, o pesadelo dos abusos passou a ser diário. O mecânico vigiava a rotina do estudante e aproveitava os momentos em que o adolescente saía de casa para ir à escola, ir na rua brincar ou até mesmo quando ele ia em comércios da região a pedido da mãe.

"O abusador passou a ter um sentimento de posse pela vítima. Ele vigiava o menor e, quando o via na rua, o ameaçava de morte para que ele fosse em sua casa. Os abusos aconteciam diariamente, inclusive finais de semana, duas vezes ao dia. No fim dos estupros, ele ainda dava uma quantia de dinheiro ao estudante, como forma de acalmá-lo", contou o delegado.

DESCONFIANÇA

E foi justamente o fato do adolescente aparecer na escola com dinheiro um dos motivos que despertou a desconfiança da mãe do menor. Além disso, ela percebeu que o filho demorava muito toda vez que ia na rua.

"Quando o celular da vítima quebrou, o criminoso teve a audácia de dar o próprio aparelho ao estudante para que não perdesse o contato com o menor. A mãe perguntou a origem do celular, mas com medo e vergonha, o filho deu respostas desconexas. Ela também recebeu informações de pais de outros alunos de que o filho estava indo para a escola diariamente com pequenas quantidades de dinheiro", lembra.

Desconfiada, a mãe foi a DPCA na última sexta-feira (28) levando o celular do mecânico. A delegacia iniciou a investigação, examinou o aparelho com autorização judicial e confirmou os abusos.

"No celular vimos conversas, fotos do menor na cama com o estuprador e ainda imagens íntimas de outro adolescente. Isso no faz acreditar que o número de vítimas pode ser maior. Na delegacia, a vítima contou detalhes do abuso. Com um mandado de busca e apreensão, fomos à casa do mecânico ontem (04) e encontramos a arma falsa que ele usava para ameaçar o estudante", conta.

O mecânico foi detido na oficina onde trabalhava e negou as acusações. Mas para o delegado, a polícia está convicta do crime. O acusado foi preso temporariamente por estupro de vulnerável e por armazenar imagem pornográfica contendo adolescente.





