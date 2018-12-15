Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Mecânico é esfaqueado durante assalto em posto de combustível

O bandido levou a moto da vítima e a golpeou com uma faca de cozinha

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 00:03
Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Carlos Alberto Silva
Um mecânico foi esfaqueado durante um assalto, por volta das 16 horas desta sexta-feira (14), em São Torquato, Vila Velha.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima parou com a moto, uma Honda CG vermelha de placas MRP 9179, em um posto de combustíveis para abastecer. Logo foi surpreendido pelo assaltante, armado com uma faca de cozinha, que o golpeou na perna esquerda.
O bandido tomou a moto da vítima, que pediu ajuda aos funcionários do posto. A Polícia Militar foi acionada. Uma ambulância do Samu foi chamada e levou o mecânico para um hospital particular de Vila Velha. A faca foi encontrada no local, apreendida e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
Policiais realizaram o patrulhamento em busca pelo suspeito na região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados