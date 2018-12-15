Mecânico é esfaqueado durante assalto em posto de combustível

Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Carlos Alberto Silva

Um mecânico foi esfaqueado durante um assalto, por volta das 16 horas desta sexta-feira (14), em São Torquato, Vila Velha.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima parou com a moto, uma Honda CG vermelha de placas MRP 9179, em um posto de combustíveis para abastecer. Logo foi surpreendido pelo assaltante, armado com uma faca de cozinha, que o golpeou na perna esquerda.

O bandido tomou a moto da vítima, que pediu ajuda aos funcionários do posto. A Polícia Militar foi acionada. Uma ambulância do Samu foi chamada e levou o mecânico para um hospital particular de Vila Velha. A faca foi encontrada no local, apreendida e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.