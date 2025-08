Feminicídio

Marido mata esposa a facadas em São José do Calçado e foge para o Rio de Janeiro

Sobrinho da vítima e colega trabalhavam em uma obra em frente à casa quando viram a mulher pedir por ajuda; suspeito foi encontrado em Bom Jesus do Itabapoana pela polícia carioca

Carol Leal Repórter

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:42

Mulher foi morta a facadas pelo marido em São José do Calçado Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem matou a esposa a facadas dentro de casa no bairro São Domingos, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, e fugiu para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, na região Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (6). Uma testemunha procurou a Polícia Militar para contar que estava trabalhando em uma obra quando o suspeito, identificado como Dalmo Gomes da Silva, de 67 anos, passou pelo local dizendo que havia matado uma mulher.>

Ao chegar na obra, os policiais encontraram outro homem que dizia ser sobrinho da vítima, identificada como Ozenir Batista Miranda, de 64 anos. Ele contou que trabalhava em frente à casa da familiar quando viu a tia na varanda pedindo ajuda. Em seguida, Dalmo apareceu, tapou a boca de Ozenir para impedir que ela gritasse e a arrastou para dentro da casa. O sobrinho e um colega tentaram entrar na residência, mas o portão estava trancado e Dalmo se recusou a abrir.>

Para tentar ajudar a mulher, o sobrinho foi até a sede do Samu/192 e o colega dele foi até uma sede da PM para chamar os oficiais. Mais tarde, os policiais conseguiram destrancar o portão e entrar na casa, onde encontraram Ozenir caída no chão da cozinha com um corte no pescoço. O Samu/192 foi ao local e constatou a morte da mulher.>

As buscas foram iniciadas pelas polícias militares do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, já que Dalmo é natural do município de São José de Ubá (RJ) e poderia ter fugido para o Estado vizinho. À tarde, a PMERJ informou que o suspeito pegou um táxi para fugir do local do crime e foi encontrado no Centro de Bom Jesus do Itabapoana. Ele foi levado a uma delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.>

Uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo foi até a casa e recolheu a faca usada no crime, que estava escondida em um matagal. A PC foi procurada para mais detalhes sobre o crime e perícia do corpo.>

