Marido mantém mulher em cárcere privado na zona rural de Ecoporanga

Acorrentada e em cárcere privado. Assim estava uma mulher de 27 anos, quando os policiais a encontraram, em uma barraca do Acampamento Santa Luzia, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Bastante debilitada, a vítima era mantida em tal situação degradante pelo próprio marido.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, a mulher estava deitada em um sofá, com os dois pés presos por uma corrente com cadeado. O resgate aconteceu durante a tarde da última quarta-feira (21), depois dos agentes receberem denúncias e localizarem o agressor, que foi obrigado a levar os policiais até o local do crime.
Muito fragilizada, a vítima precisou ser encaminhada ao pronto-socorro por uma ambulância. Policiais chegaram a ir ao hospital na semana passada para tentar ouvi-la, mas ela não estava em condições de falar. De acordo com informações da Polícia Civil, ela ainda prestará depoimento e passará por exame de corpo de delito.
Já o marido dela, Ademário Pinheiro Gonçalves, de 47 anos, alegou ter acorrentado a mulher para evitar que algo pior acontecesse, já que ela teria problemas “de saúde e de cabeça” e estava embriagada. Ele acabou preso por sequestro e cárcere privado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
A PC ainda está apurando há quanto tempo eles eram casados e desde quando ela era mantida em cárcere privado.