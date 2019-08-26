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Noroeste do ES

Marido mantém mulher em cárcere privado na zona rural de Ecoporanga

Bastante debilitada, a vítima estava com os pés presos por uma corrente com cadeado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 14:50

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 14:50

Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez
Acorrentada e em cárcere privado. Assim estava uma mulher de 27 anos, quando os policiais a encontraram, em uma barraca do Acampamento Santa Luzia, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Bastante debilitada, a vítima era mantida em tal situação degradante pelo próprio marido.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, a mulher estava deitada em um sofá, com os dois pés presos por uma corrente com cadeado. O resgate aconteceu durante a tarde da última quarta-feira (21), depois dos agentes receberem denúncias e localizarem o agressor, que foi obrigado a levar os policiais até o local do crime.
> "Não o perdoo", diz mãe que teve bebê feito refém pelo pai em Vitória
Muito fragilizada, a vítima precisou ser encaminhada ao pronto-socorro por uma ambulância. Policiais chegaram a ir ao hospital na semana passada para tentar ouvi-la, mas ela não estava em condições de falar. De acordo com informações da Polícia Civil, ela ainda prestará depoimento e passará por exame de corpo de delito.
> Presos por sequestro de família de prefeito em Ecoporanga negam crime
Já o marido dela, Ademário Pinheiro Gonçalves, de 47 anos, alegou ter acorrentado a mulher para evitar que algo pior acontecesse, já que ela teria problemas “de saúde e de cabeça” e estava embriagada. Ele acabou preso por sequestro e cárcere privado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
A PC ainda está apurando há quanto tempo eles eram casados e desde quando ela era mantida em cárcere privado.

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