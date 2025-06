BME acionado

Marido esfaqueia e mantém esposa refém dentro de casa em Vila Velha

Foram cerca de 50 minutos de negociação até que o suspeito se entregou e a vítima pôde ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)

Uma mulher de 55 anos foi esfaqueada e mantida refém dentro de casa pelo próprio marido no bairro Aribiri, em Vila Velha , no último domingo (29). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME) foram acionados e a negociação durou cerca de 50 minutos, até que o suspeito, de 35 anos, finalmente se entregou. >

As negociações começaram e o BME foi acionado. Durante a conversa, ele esfaqueou a vítima uma vez no abdômen, ainda segurando ela pelo pescoço. Os policiais disseram que não conseguiram acessar a casa, pois ela estava toda trancada. >

Foram cerca de 50 minutos de negociação, com o suspeito a todo momento com a faca no pescoço da esposa. A mulher já estava sangrando. Após muita conversa, o homem saiu com a vítima e se entregou. >