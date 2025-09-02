Home
Marido é suspeito de agredir esposa em Muqui após receber só R$ 50 dela

Segundo a PM, homem teria ficado irritado por receber o valor e fugiu do local antes da chegada da polícia; a vítima relatou que ele estava em crise de abstinência de drogas

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:30

 - Atualizado há 12 minutos

 Violência contra a mulher aconteceu em Muqui  Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 49 anos é suspeito de agredir a esposa, de 45, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, depois de receber apenas R$ 50 que havia pedido a ela. Segundo a Polícia Militar (PM), ele queria mais dinheiro e, em crise de abstinência de drogas, fugiu antes da chegada da corporação.

A mulher relatou à PM que o marido faz uso de cocaína e medicamentos controlados. Ela disse que, inicialmente, se negou a entregar dinheiro, mas acabou cedendo e deu uma nota de R$ 50 para evitar uma discussão. Em seguida, ele segurou a esposa pelo pescoço e a sacudiu. A filha do casal, de 16 anos, tentou intervir para proteger a mãe e também foi empurrada pelo pai.

Ainda segundo a Polícia Militar, na casa havia objetos quebrados, além de cédulas de dinheiro rasgadas pelo suspeito. A mulher revelou que o marido possuía um rifle e uma pistola; temendo pela vida dela e da filha, elas deixaram a residência.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de Muqui e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

