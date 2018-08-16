Marido é preso após confessar assassinato de americana em Cariacica

Americana Lena Nani Hokulani que trabalhava como diarista e foi encontrada morta Crédito: Arquivo Pessoal

O marido da americana Lena Nani Hokulani, de 36 anos, confessou à polícia ter matado a diarista logo após uma briga entre o casal. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (15), depois de prestar depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM), em Vitória.

Segundo informações da ex-cunhada da vítima, uma empresária de 33 anos, o vidraceiro Leonardo Domingos, 43, foi detido e acabou admitindo que assassinou Lena depois de uma discussão, no bairro Vila Independência, em Cariacica. O corpo da americana foi encontrado no dia 24 de julho, queimado, às margens da Rodovia do Contorno.

"A equipe da polícia prendeu ele. Quando ele chegou à delegacia, confessou que tinha matado ela. Ele não se entregou. Foi pego mesmo", afirmou a empresária.

Gazeta Online, afirmando que após ela sair para trabalhar, não havia voltado mais. Quando o corpo foi encontrado, Leonardo chegou a conceder entrevista à reportagem do, afirmando que após ela sair para trabalhar, não havia voltado mais.

"Ela saiu de casa como faz todos os dias para ir ao ponto de ônibus. Quando a nossa neném estava acordada nesse horário, eu acompanhava minha esposa ao ponto, mas naquele dia, como a neném estava dormindo, não fui, e desde então não a vi mais", disse à época o vidraceiro.

Após cerca de duas semanas de investigações policiais, ele acabou preso e confessou a morte. Agora, vai aguardar julgamento no Centro de Triagem de Viana (CTV). A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil informou que o inquérito policial está sob segredo de Justiça e outras informações serão passadas após a conclusão.

HAVAÍ





A americana Lena Nani Hokulani, de 36 anos, nasceu no Havaí e veio morar no Brasil aos 10 anos, acompanhada da mãe e da irmã. Ela era mãe de duas adolescentes, uma de 18 anos outra de 16, do primeiro casamento. Após ficar viúva, casou-se com Leonardo, com quem tinha uma bebê de 1 ano.

A ex-cunhada de Lena ressaltou que o assassinato foi uma grande surpresa para a família e até mesmo para as filhas mais velhas da americana. "Era um relacionamento bom, pelo que elas falam para a gente. Uma das filhas, de 16 anos, disse que presenciou uma briga uma vez, mas nada anormal, somente uma discussão. Foi uma surpresa grande para todo mundo", afirmou.

Agora, a guarda da bebê de 1 ano, filha de Lena e Leonardo, ficará com a jovem de 18 anos, que está sendo amparada pela família do pai, como conta a empresária.