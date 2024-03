Marido agride esposa na festa de aniversário dela em Vila Velha

Suspeito de 43 anos tentou enforcar e deu socos na cabeça da mulher durante a comemoração, no bairro Dom João Batista, na manhã do último domingo (10)

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã do último domingo (10) após agredir a esposa, uma mulher de 40 anos, durante uma festa para celebrar o aniversário dela, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, as agressões teriam acontecido durante a comemoração. A identidade do suspeito não será divulgada para preservar a integridade da vítima.