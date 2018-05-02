Marceneiro é morto a pauladas em Castelo

Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

O marceneiro Nilson Cogô, de 52 anos, foi morto a pauladas dentro uma fábrica de móveis rústicos, na manhã desta quarta-feira (2), no distrito de Araçuí, em Castelo, Sul do Estado.

Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado por moradores. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado Marcelo Meurer acredita que uma discussão entre a vítima e o suposto assassino motivou o crime. A polícia não vai passar mais informações para não atrapalhar a investigação.

Até o momento, ninguém foi preso.