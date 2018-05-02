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Crime

Marceneiro é morto a pauladas em Castelo

Nilson Cogô, de 52 anos, foi encontrado dentro de uma fábrica de móveis rústicos

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 20:53
Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online
O marceneiro Nilson Cogô, de 52 anos, foi morto a pauladas dentro uma fábrica de móveis rústicos, na manhã desta quarta-feira (2), no distrito de Araçuí, em Castelo, Sul do Estado. 
Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado por moradores. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
> Tiroteio assusta moradores em Vila Velha
O delegado Marcelo Meurer acredita que uma discussão entre a vítima e o suposto assassino motivou o crime. A polícia não vai passar mais informações para não atrapalhar a investigação.
Até o momento, ninguém foi preso.
> Idoso de 81 anos morre afogado em praia de Marataízes
 

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