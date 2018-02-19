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Na Serra

Major da PM mata assaltante após ser rendido a caminho do trabalho

Dupla rendeu o policial e roubou a bicicleta dele. Ao fugir, um dos criminosos foi baleado na perna e não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 12:24

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 12:24

Um major da PM, 45 anos, matou um assaltante após ser rendido pelo criminoso e por seu comparsa quando seguia para o trabalho, de bicicleta, na BR 101, em Carapina, na Serra, por volta das 4h30 desta segunda-feira (19).
Os criminosos, que também estavam em uma bicicleta, abordaram o PM e exigiram a bicicleta em que o major estava.
O policial, que está há 22 anos na PM, afirmou que os criminosos estavam armados e que, quando a dupla iniciou a fuga, se identificou como PM. Nesse momento, um dos bandidos fez um movimento como se fosse atirar. O major reagiu e efetuou três tiros, sendo que um disparo atingiu a perna de um dos bandidos. Os assaltantes abandonaram a bicicleta e começaram a correr.
Cerca de 100 metros depois, eles tentaram pular o muro de um concessionária de carros para ter acesso ao bairro Central Carapina, que fica aos fundo da empresa, mas o assaltante ferido não resistiu e caiu no chão. O comparsa ficou ao lado dele até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
Na delegacia, o assaltante se identificou com Cleiton Marciel Nascimento dos Santos, 18 anos.
Com informações de Mayra Bandeira

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