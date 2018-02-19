Major da PM mata assaltante após ser rendido a caminho do trabalho

Um major da PM, 45 anos, matou um assaltante após ser rendido pelo criminoso e por seu comparsa quando seguia para o trabalho, de bicicleta, na BR 101, em Carapina, na Serra, por volta das 4h30 desta segunda-feira (19).

Os criminosos, que também estavam em uma bicicleta, abordaram o PM e exigiram a bicicleta em que o major estava.

O policial, que está há 22 anos na PM, afirmou que os criminosos estavam armados e que, quando a dupla iniciou a fuga, se identificou como PM. Nesse momento, um dos bandidos fez um movimento como se fosse atirar. O major reagiu e efetuou três tiros, sendo que um disparo atingiu a perna de um dos bandidos. Os assaltantes abandonaram a bicicleta e começaram a correr.

Cerca de 100 metros depois, eles tentaram pular o muro de um concessionária de carros para ter acesso ao bairro Central Carapina, que fica aos fundo da empresa, mas o assaltante ferido não resistiu e caiu no chão. O comparsa ficou ao lado dele até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

Na delegacia, o assaltante se identificou com Cleiton Marciel Nascimento dos Santos, 18 anos.