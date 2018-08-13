Mais uma loja é arrombada com ajuda de carro na Grande Vitória

Loja arrombada na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na madrugada desta segunda-feira (13) Crédito: Marcelo Prest

Mais uma loja de eletrodomésticos foi invadida na Grande Vitória. Desta vez, a loja Sipolatti, que teve uma filial arrombada na última terça (07) , agora viu o crime se repetir no estabelecimento localizado na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim, em Vitória. O arrombamento aconteceu por volta de 2h desta segunda-feira (13).

Com um Fiat Uno, os bandidos forçaram a porta de aço até que a destruíssem para invadir o local. Foram levados um televisor, um microondas e um aparelho de som.

Além dos itens roubados, geladeiras e máquinas de lavar, que ficam em exposição na vitrine, foram danificadas por conta das batidas do carro.

Os criminosos também tentaram levar um notebook, mas ele estava preso a um cabo de aço. Sem conseguir retirar, os bandidos destruíram o aparelho. Os funcionários afirmam que ainda não há dimensão do prejuízo.

MAIS ARROMBAMENTOS

Os criminosos quebraram a porta de vidro de uma loja de roupas, que fica na Rua General Osório, no Centro, e roubaram manequins. Os Vizinhos informaram que o arrombamento aconteceu por volta de 2h. No último sábado (11), outro estabelecimento foi invadido no Centro de Vitória.. Os Vizinhos informaram que o arrombamento aconteceu por volta de 2h.

dois homens roubaram uma peça de madeira de uma loja de design de interiores, na Praia do Canto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do roubo e a saída tranquila dos bandidos. Na sexta-feira (10),. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do roubo e a saída tranquila dos bandidos.