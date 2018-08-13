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Mais uma loja é arrombada com ajuda de carro na Grande Vitória

A loja Sipolatti da Vila Rubim, em Vitória, foi invadida por volta das 2h desta segunda-feira. Os suspeitos utilizaram um Fiat Uno para forçar a porta de aço

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 12:20
Loja arrombada na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na madrugada desta segunda-feira (13) Crédito: Marcelo Prest
Mais uma loja de eletrodomésticos foi invadida na Grande Vitória. Desta vez, a loja Sipolatti, que teve uma filial arrombada na última terça (07), agora viu o crime se repetir no estabelecimento localizado na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim, em Vitória. O arrombamento aconteceu por volta de 2h desta segunda-feira (13).
Com um Fiat Uno, os bandidos forçaram a porta de aço até que a destruíssem para invadir o local. Foram levados um televisor, um microondas e um aparelho de som.
- Dez lojas são invadidas por dia no ES, segundo sindicato 
Além dos itens roubados, geladeiras e máquinas de lavar, que ficam em exposição na vitrine, foram danificadas por conta das batidas do carro. 
Os criminosos também tentaram levar um notebook, mas ele estava preso a um cabo de aço. Sem conseguir retirar, os bandidos destruíram o aparelho. Os funcionários afirmam que ainda não há dimensão do prejuízo.
MAIS ARROMBAMENTOS
No último sábado (11), outro estabelecimento foi invadido no Centro de Vitória. Os criminosos quebraram a porta de vidro de uma loja de roupas, que fica na Rua General Osório, no Centro, e roubaram manequins. Os Vizinhos informaram que o arrombamento aconteceu por volta de 2h.
 Na sexta-feira (10), dois homens roubaram uma peça de madeira de uma loja de design de interiores, na Praia do Canto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do roubo e a saída tranquila dos bandidos.
Na semana passada, o Gazeta Online também noticiou a segunda invasão, em menos de 15 dias, em uma loja de eletrodomésticos de Porto Canoa, na Serra, que teve prejuízo de cerca de R$ 80 mil. A Polícia Civil chegou ouvir dois suspeitos pelos furtos, mas ninguém foi preso
Com informações de Mayra Bandeira

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