Mais dois detentos que fugiram de penitenciária são recapturados

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Mais dois presos que fugiram da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri, na manhã desta segunda-feira (22), foram recapturados. Vinicius Stenio Martins Freitas e Welington Souza Pereira tinham fugido da unidade com outros quatro detentos.

Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Justiça do Estado informou que três foragidos foram recapturados. Com a prisão de Vinícius e Wellington, apenas Raoni Jose Kleim continua sendo procurado pela Polícia Militar, que está fazendo buscas. As pessoas que tiverem informações sobre o foragido devem entrar em contato com o Disque-Denúncia, por meio do telefone 181.

Segundo a Sejus, "o caso está sendo apurado com rigor". O fato também será comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual.