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Vila Velha

Mais dois detentos que fugiram de penitenciária são recapturados

Fuga aconteceu nesta segunda-feira na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 15:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 15:31

Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mais dois presos que fugiram da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em Xuri, na manhã desta segunda-feira (22), foram recapturados. Vinicius Stenio Martins Freitas e Welington Souza Pereira tinham fugido da unidade com outros quatro detentos. 
Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Justiça do Estado informou que três foragidos foram recapturados. Com a prisão de Vinícius e Wellington, apenas Raoni Jose Kleim continua sendo procurado pela Polícia Militar, que está fazendo buscas. As pessoas que tiverem informações sobre o foragido devem entrar em contato com o Disque-Denúncia, por meio do telefone 181.
Segundo a Sejus, "o caso está sendo apurado com rigor". O fato também será comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual.
 

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