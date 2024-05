Sul do ES

Mais de mil sacos de adubo furtados de prefeitura de Itapemirim são recuperados no ES

O material foi furtado no sábado (11) e recuperado em três municípios do Sul do Estado pela Polícia Militar

Mais de mil sacos de adubo furtados de prefeitura no Sul são recuperados pela PM . (Polícia Militar )

Uma operação da Polícia Militar apreendeu 1.020 sacos de adubos que haviam sido furtados de um galpão da prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (11). A ação começou na noite dessa terça-feira (21). Cinco pessoas foram detidas na ação.

A Polícia Militar disse que recebeu a informação de que o material estava espalhado pelos municípios de Marataízes, Itapemirim e Rio Novo do Sul. Na localidade de Nova Jerusalém, zona rural de Marataízes, um homem de 53 anos, confirmou ter adquirido uma grande quantidade do produto de outra pessoa, por um preço bem abaixo do mercado.

No momento da ocorrência, segundo a polícia, o vendedor do material esteve no local em que os militares estavam, contou que comprou os sacos de uma outra pessoa, e que havia revendido o material para terceiros.

A equipe realizou buscas nos endereços indicados pelo homem e recuperou 195 unidades de adubos nos locais mencionados. O suspeito que vendeu e os outros dois homens, de 25 anos, que compraram o material foram levados para a delegacia de Itapemirim.

Em continuação a ocorrência, a polícia encontrou o motorista do caminhão responsável pelo transporte da carga para alguns pontos de entrega. Ele contou que foi contratado para fazer quatro fretes em uma casa abandonada no bairro Lagoa Dantas, em Marataízes. Lá, foram encontrados aproximadamente 233 sacos de fertilizante.

Em seguida, o motorista indicou um outro endereço, no município de Rio Novo do Sul. No local, mais 592 sacas de adubo foram achados. O proprietário do imóvel admitiu também ter adquirido essa quantidade por um preço abaixo do mercado. O homem, de 49 anos, foi levado à delegacia.

Prisões

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem de 25 anos, e um suspeito, de 53 anos, foram autuados em flagrante por receptação e liberados para responderem em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já o suspeito 49 anos assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

