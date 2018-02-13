Mais de 50 aparelhos de som são apreendidos durante o carnaval

Mais de 50 aparelhos de som foram apreendidos nos dois primeiros dias de carnaval, somente em Piúma e Anchieta, no Litoral Sul. A festa é sendo considerada tranquila, pois crimes violentos não foram registrados até o momento.
O Major Riodo Rubim, comandante da PM, disse que foram apreendidas cinco armas, quatro a mais do que no ano passado e ainda pequenas quantidades de drogas com usuários. O balanço é positivo principalmente nos crimes contra o patrimônio que diminuíram bastante e teve um aumento na apreensão de arma de fogo e entorpecentes comparado ao ano passado, disse.
Em relação à apreensão de aparelhos de som, as ações de fiscalização devem continuar. Era da cultura aqui da cidade essa questão do som em via pública, mas nós, desde o ano passado, intensificamos a fiscalização em parceria com o município, finalizou.
Em Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, de acordo com a PM, as festividades também têm sido tranquilas, sem registro de crimes violentos.
Os aparelhos de som apreendidos em Piúma estão à disposição da Secretaria de Meio Ambiente.
Bebê de um mês abandonado
Um bebê de apenas um mês foi abandonado pela vó no último sábado em Piúma, no Litoral Sul Ele estava dentro de um carrinho de bebê e foi deixado próximo a uma banca que vende milho.
O bebê estava sendo cuidado pela avó, pois a mãe está presa. Ela alegou que não tem condições de cuidar da criança, pois o companheiro não queria. Dentro do carrinho, ela ainda deixou uma bolsa com documentos e roupas do bebê. Tudo foi entregue para o Conselho Tutelar.
A criança foi entregue para o Conselho Tutelar e levada para a Casa de Acolhimento do município. A Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento ninguém foi preso.