Mais de 42 mil latas de cerveja são apreendidas em Guarapari

Aproximadamente 42 mil latas de cervejas foram apreendidas neste sábado (12), na, em, pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). De acordo com o órgão, os produtos não possuíam nota fiscal.

De acordo com informações da própria PRF-ES, a polícia identificou que o caminhão era adulterado e alvo da Operação Raptores. O condutor do veículo informou que a carga seria entregue no município de

foi acionada e emitiu autuações fiscais no valor de R$ 100 mil. A PRF-ES informou, ainda, que o veículo original era registrado no, foi transferido para a Bahia e retornou com características e documentos de outro veículo.

A ação foi descoberta pela PRF e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Espírito Santo (Gaeco-ES), sendo cumpridos em oficinas mandados de busca e de apreensão, além de mandados de prisão para os responsáveis das adulterações. O caminhão e a carga de cerveja foram apreendidos. Segundo a PRF, o homem vai responder por sonegação fiscal e adulteração de veículo.