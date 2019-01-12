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BR 101

Mais de 42 mil latas de cerveja são apreendidas em Guarapari

A PRF-ES identificou que o veículo era adulterado e alvo da Operação Raptores; a carga abasteceria o município de Piúma

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 15:16

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 jan 2019 às 15:16
Cerca de 42 mil latas de cerveja sem nota fiscal foram apreendidas pela PRF-ES Crédito: Divulgação | PRF-ES
Aproximadamente 42 mil latas de cervejas foram apreendidas neste sábado (12), na BR 101, em Guarapari, pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). De acordo com o órgão, os produtos não possuíam nota fiscal.
De acordo com informações da própria PRF-ES, a polícia identificou que o caminhão era adulterado e alvo da Operação Raptores. O condutor do veículo informou que a carga seria entregue no município de Piúma.
> ES 010: cheia de buracos, é um campo minado para motoristas
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) foi acionada e emitiu autuações fiscais no valor de R$ 100 mil. A PRF-ES informou, ainda, que o veículo original era registrado no Espírito Santo, foi transferido para a Bahia e retornou com características e documentos de outro veículo.
A ação foi descoberta pela PRF e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Espírito Santo (Gaeco-ES), sendo cumpridos em oficinas mandados de busca e de apreensão, além de mandados de prisão para os responsáveis das adulterações. O caminhão e a carga de cerveja foram apreendidos. Segundo a PRF, o homem vai responder por sonegação fiscal e adulteração de veículo. 
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Cerca de 42 mil latas de cerveja sem nota fiscal foram apreendidas pela PRF-ES Crédito: Divulgação | PRF-ES

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