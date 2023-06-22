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Sul do ES

Mais de 25 celulares são recuperados pela Polícia Civil de Cachoeiro

Além dos bairros de Cachoeiro, aparelhos também foram encontrados em outros municípios da região, como Apiacá e Itapemirim, e nas localidades de São Fidelis e Itaperuna, no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 17:22

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 17:22

Mais de 25 celulares são recuperados pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim
De acordo com a PCES, a maior parte dos aparelhos recuperados está relacionada a casos de roubo à mão armada. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Ao menos 25 celulares foram recuperados pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim nos últimos 30 dias. Os dados são da Polícia Civil e se referem, na maior parte, a apreensões provenientes de casos de roubo a mão armada. Parte dos aparelhos foi roubada em Cachoeiro, mas já estava até em outro estado.
Segundo a Polícia Civil, além dos bairros de Cachoeiro, aparelhos também foram encontrados em outros municípios da região, como Apiacá e Itapemirim, bem como nas localidades de São Fidelis e Itaperuna, no Rio de Janeiro.
Normalmente, são aparelhos roubados em assaltos que vitimaram mulheres, portando arma de fogo e utilizando motocicletas.
As apreensões fazem parte da “Operação Xavier”. Ao todo, em todas as etapas da operação, o DEIC de Cachoeiro já recuperou mais de 200 celulares, aparelhos que, de acordo com a PCES, são devolvidos às vítimas em, no máximo, 48 horas após a recuperação.
Mais de 25 celulares são recuperados pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim
Recuperação faz parte da Operação Xavier, que já recuperou mais de 200 celulares roubados. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O delegado titular do DEIC, Rafael Amaral, orienta que, nesses casos, a vítima deve procurar o plantão da delegacia de Polícia Civil, com a caixa do aparelho, que contém os números dos IMEIs, uma espécie de “chassi” do equipamento, para que então, iniciem-se os trabalhos de rastreamento.
De acordo com a PCES, nos registros em que a vítima possui o número de IMEI, a média de recuperação ultrapassa os 65%. Além disso, nesses casos em que há a recuperação do celular subtraído, os investigadores conseguem chegar à autoria do crime de roubo ou furto.

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