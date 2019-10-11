Mãe que levou filho à delegacia no ES: "Se ele errou, tem que pagar"

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 16:13
- Atualizado há 6 anos
Em um misto nervosismo, tristeza e sentimento de justiça, a mãe de Diego Mendes Queresma, 36 anos, uma dona de casa de 58 anos, convenceu o filho a se entregar à Polícia Civil.
Diego é acusado de matar o adolescente Eric Souza Casati, 17 anos, e de esfaquear outras três pessoas no dia 26 de setembro dentro de uma casa no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
Um amigo meu me disse que ele e o Felipe estavam sendo procurados por causa da morte do menino. Desde aquele dia, nunca mais vi meu filho. Ele também não entrou em contato.
Meu filho chegou ontem à noite (quinta-feira) em casa, chamando no portão. Eu destranquei e ele entrou. Ele não falou onde estava, só pediu para tomar banho. Dei comida a ele e o aconselhei para se entregar. Não fiz muita pergunta porque tive medo que ele fugisse.
Ele ficou calado e depois falou "então me leva lá na delegacia". Moramos em Tabajara e fomos de táxi para a Delegacia de Cobilândia ontem (quinta-feira). Lá, os policiais informaram que não acharam o mandado de prisão do meu filho e que por isso não podiam prender ele. Aí mandaram a gente ir hoje (sexta-feira) para a DHPP de Cariacica. Aí a gente veio.
Fiquei abismada! Como não acham? Eles foram lá em casa um monte de vezes falando que tinham mandado pra prender meu filho. Achei estranho...
Se ele errou, tem que pagar. Ele o Felipe eram amigos, andavam juntos. Eu não acredito que meu filho tenha matado alguém, mas agora é com a polícia.
É uma mistura de sensações. Estou nervosa, com medo e com a consciência tranquila de que é o certo a se fazer. Quando ele estava sumido, eu não sabia se ele estava na chuva, no sol, se estava doente ou até morto. Eu nem dormia direito. Agora, sei onde ele está.
Sim. Ele já foi preso por fazer aviãozinho do tráfico. Ultimamente, era só usuário de drogas, mas eu não o condeno por isso.
Sim. Moramos eu, ele e minha filha. Meus outros filhos são casados.
Ele é ajudante de carga e descarga e também trabalha como ajudante de pedreiro.
