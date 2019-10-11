Morte em Cariacica

Mãe que levou filho à delegacia no ES: "Se ele errou, tem que pagar"

A mãe de Diego Mendes Queresma, de 36 anos, uma dona de casa de 58 anos, convenceu o filho a se entregar à Polícia Civil. O homem é acusado de matar o adolescente Eric e esfaquear outras três pessoas no final de setembro em Cariacica

Publicado em 11 de outubro de 2019

Mãe convenceu filho a se entregar para a polícia Crédito: Isaac Ribeiro

Em um misto nervosismo, tristeza e sentimento de justiça, a mãe de Diego Mendes Queresma, 36 anos, uma dona de casa de 58 anos, convenceu o filho a se entregar à Polícia Civil.

Diego é acusado de matar o adolescente Eric Souza Casati, 17 anos, e de esfaquear outras três pessoas no dia 26 de setembro dentro de uma casa no bairro Santa Luzia, em Cariacica.

Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, foi preso após se apresentar à polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quando soube que seu filho foi apontado como um dos responsáveis pelo assassinato? Um amigo meu me disse que ele e o Felipe estavam sendo procurados por causa da morte do menino. Desde aquele dia, nunca mais vi meu filho. Ele também não entrou em contato.

Onde seu filho estava? Meu filho chegou ontem à noite (quinta-feira) em casa, chamando no portão. Eu destranquei e ele entrou. Ele não falou onde estava, só pediu para tomar banho. Dei comida a ele e o aconselhei para se entregar. Não fiz muita pergunta porque tive medo que ele fugisse.

E como ele reagiu quando a senhora falou para ele se entregar? Ele ficou calado e depois falou "então me leva lá na delegacia". Moramos em Tabajara e fomos de táxi para a Delegacia de Cobilândia ontem (quinta-feira). Lá, os policiais informaram que não acharam o mandado de prisão do meu filho e que por isso não podiam prender ele. Aí mandaram a gente ir hoje (sexta-feira) para a DHPP de Cariacica. Aí a gente veio.

Como reagiu ao fato da polícia não ter encontrado o mandado de prisão na delegacia? Fiquei abismada! Como não acham? Eles foram lá em casa um monte de vezes falando que tinham mandado pra prender meu filho. Achei estranho...

De acordo com a polícia, Diego e Felipe Ted Christo invadiram a casa, mataram um adolescente e feriram outras três pessoas. Acredita que seu filho tenha participado do crime? Se ele errou, tem que pagar. Ele o Felipe eram amigos, andavam juntos. Eu não acredito que meu filho tenha matado alguém, mas agora é com a polícia.

Qual a sensação de entregar um filho na delegacia? É uma mistura de sensações. Estou nervosa, com medo e com a consciência tranquila de que é o certo a se fazer. Quando ele estava sumido, eu não sabia se ele estava na chuva, no sol, se estava doente ou até morto. Eu nem dormia direito. Agora, sei onde ele está.

O Diego já tinha sido preso antes? Sim. Ele já foi preso por fazer aviãozinho do tráfico. Ultimamente, era só usuário de drogas, mas eu não o condeno por isso.

Ele mora com senhora? Sim. Moramos eu, ele e minha filha. Meus outros filhos são casados.

Ele trabalhava? Ele é ajudante de carga e descarga e também trabalha como ajudante de pedreiro.

