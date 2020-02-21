Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta no dia 09 de fevereiro Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Mãe posta vídeo emocionante em homenagem à Alice nas redes sociais

"Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim". Tendo esses versos como trilha sonora, Amanda Guedes, mãe da Alice, de 3 anos - morta a tiros enquanto brincava no quintal de casa, em Vila velha - fez um vídeo em homenagem à filha. Publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (20), sob o título de "minha eterna Alice", o vídeo tem uma série de fotos da menina e é acompanhado por texto emocionado.

O texto que acompanha as imagens começa com a mãe afirmando que tem buscado forças na fé e que "Deus já havia dado vários sinais de que ia levar a Alice desta terra".

"Não sei por qual motivo, mas eu sabia que ela não era minha, e ele (Deus) me deu sinais! Não entendi da forma que foi, mas de uma coisa eu sei: nossos filhos não são nossos, são de Deus. Ainda estou tentando entender tudo e esperando uma resposta dos céus, porque a dor é grande e não tem tamanho que faça eu explicar", começa o texto.

Foto de Alice da Silva Almeida em 9 de janeiro de 2018 Crédito: Reprodução | Facebook

O vídeo segue, com imagens de Alice ainda recém-nascida, brincando com os pais e vestida de Branca de Neve. Amanda deixa um recado para outras mães: "Você que está lendo e é mãe, não tem noção, pode ter certeza, que você não faz ideia do tamanho da dor que é devolver um filho aos céus! Mas ame a Deus sobre todas as coisas!".

Por fim, a mãe deixa um recado, cheio de saudade, para a filha.

"Quanto a você, minha princesa... Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Acho que não tenho palavras para descrever você. Você não era dessa terra." Amanda Guedes - Mãe da Alice

MORTA NO QUINTAL DE CASA