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Morta em Vila Velha

Mãe posta vídeo emocionante em homenagem à Alice nas redes sociais

Esta é a primeira vez, desde a morte da filha, que a mãe faz uma postagem na internet. Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta a tiros enquanto brincava no quintal de casa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 11:33
Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta no dia 09 de fevereiro Crédito: Arquivo pessoal
Mãe posta vídeo emocionante em homenagem à Alice nas redes sociais
"Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim".  Tendo esses versos como trilha sonora, Amanda Guedes, mãe da Alice, de 3 anos - morta a tiros enquanto brincava no quintal de casa, em Vila velha - fez um vídeo em homenagem à filha. Publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (20), sob o título de "minha eterna Alice", o vídeo tem uma série de fotos da menina e é acompanhado por texto emocionado.
No último domingo (16), em entrevista à A Gazeta, Amanda já havia contado que perdeu o "sentido para viver", mas nesta quinta foi a primeira vez, desde a morte da filha, que a mãe se pronunciou nas redes sociais.
O texto que acompanha as imagens começa com a mãe afirmando que tem buscado forças na fé e que "Deus já havia dado vários sinais de que ia levar a Alice desta terra".
"Não sei por qual motivo, mas eu sabia que ela não era minha, e ele (Deus) me deu sinais! Não entendi da forma que foi, mas de uma coisa eu sei: nossos filhos não são nossos, são de Deus. Ainda estou tentando entender tudo e esperando uma resposta dos céus, porque a dor é grande e não tem tamanho que faça eu explicar", começa o texto.
Foto de Alice da Silva Almeida em 9 de janeiro de 2018 Crédito: Reprodução | Facebook
O vídeo segue, com imagens de Alice ainda recém-nascida, brincando com os pais e vestida de Branca de Neve. Amanda deixa um recado para outras mães: "Você que está lendo e é mãe, não tem noção, pode ter certeza, que você não faz ideia do tamanho da dor que é devolver um filho aos céus! Mas ame a Deus sobre todas as coisas!".
Por fim, a mãe deixa um recado, cheio de saudade, para a filha.
"Quanto a você, minha princesa... Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Acho que não tenho palavras para descrever você. Você não era dessa terra."
Amanda Guedes - Mãe da Alice
Ver essa foto no Instagram

Até hoje não publiquei nada em relação ao acontecido, se ainda estou viva podem ter certeza que é Deus que teve misericórdia de mim e me levanta dia a pós dia. Suicídio? já pensei inúmeras vezes, afinal como viver sem ela? ela era a minha VIDA , minha estrutura ,minha força , meu levantar e o meu deitar! murmurei inúmeras vezes e me voltei contra Deus do porque ele permitiu isso, afinal tenho meus erros mas sempre fui uma mulher de Fé! perguntei oque eu fiz de errado pra merecer tanta dor e sofrimento, porque isso logo comigo? mas a gente nunca vai entender o trabalhar de Deus, o meu erro talvez foi ter AMADO ela demais, mais do q tudo e do q eu mesma! mas Deus já tinha me dado vários sinais que ele ia levar ela dessa terra, Nao sei por qual motivo mas eu sabia q ela não era minha e ele me deu sinais!, não entendi da FORMA que foi, mas de uma coisa eu sei: Nossos filhos não são nossos, são de Deus, ainda estou tentando entender tudo e esperando uma resposta dos céus porque a dor é grande e não tem tamanho que faça eu explicar! mas de uma coisa eu sei "Deus sabe de todas as coisas e tem um propósito para tudo" então eu aceito a vontade dele na minha vida ! pq a vontade dele é "boa, perfeita e agradável" o futuro a Deus pertence, e peço perdão a Deus por todas as murmurações, e que ele me dê forças para viver pq não estou SUPORTANDO VIVER SEM VE-LA! Você q está lendo e é mae , não tem noção, pode ter certeza, que você não faz ideia DO TAMANHO DA DOR QUE É DEVOLVER UM FILHO AOS CÉUS! mas AME a DEUS sobre todas as coisas! pq é ele o dono do céus e da Terra e é ele que te ama mais do que tudo! QUANTO a vc minha PRINCESA..... Como é que 'tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua voz 'tá tão calada Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com sua risada ? acho q não tenho palavras, REALMENTE PARA DESCREVER VC, VC NAO ERA DESSA TERRA, É UM ANJO, todosssssss que te conheceram FALAM a mesma coisa comigo, vc filha foi tão perfeita mas tão PERFEITA dês de que NASCEU, vc era CONTAGIANTE, AMOROSA , E LINDA e vc foi o melhor presente que eu ganhei em toda minha vida! e agradeço a Deus por ter me dado vc ?

Uma publicação compartilhada por Amanda Guedes (@amandaa.guedess) em

MORTA NO QUINTAL DE CASA

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta a tiros no dia 09 de fevereiro enquanto brincava no quintal de casa, em Vila Velha. De acordo com a polícia, no dia do crime, um adolescente de 17 anos era perseguido por atiradores. Na fuga, o rapaz entrou na casa de Alice. Ele foi seguido pelos atiradores, que também entraram no quintal da casa e acabaram acertando a menina. Alice chegou a ser socorrida, mas não resistiu. 

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