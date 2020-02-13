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Criança assassinada

Pais da menina Alice deixaram casa após crime, diz tio

A área externa da residência foi o cenário do crime, no domingo (9). A Polícia Civil continua investigando o caso e nenhum suspeito foi preso ainda

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:20
Secretário de Segurança Pública do ES diz que polícia está trabalhando incansavelmente para prender envolvidos em crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os pais da menina Alice Almeida, de três anos, deixaram a casa onde moravam no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, após o assassinato da filha, informação que foi passada por um tio. A área externa da residência foi o cenário do crime, no domingo (9). A Polícia Civil continua investigando o caso e nenhum suspeito foi preso ainda.
Parentes da criança e o adolescente que era alvo dos tiros já foram ouvidos pela polícia. Segundo o secretário Estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, já foram identificados alguns suspeitos que participaram do crime, mas ainda não se sabe quem efetivamente apertou o gatilho.

O CRIME

A menina foi atingida quando brincava no quintal de casa, por volta das 21h. Na informação inicial divulgada pela polícia, um adolescente de 17 anos estava sendo perseguido por atiradores. Na fuga, ele pulou o muro da casa onde morava a criança. Os atiradores continuaram a perseguição, também entraram no quintal da casa e acabaram acertando a menina.
Entretanto, em depoimento os parentes deram outra versão para a polícia, de que o pai de Alice estava conversando no portão de casa com o menor que era o alvo, e foi quando os criminosos chegaram e começaram os tiros.
Alice da Silva Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Roberto Sá ainda confirmou que o adolescente alvo dos disparos não estava armado. Ele foi ouvido pela polícia como vítima de tentativa de homicídio, por isso foi liberado após depoimento.

"SERÁ CAÇADO POR NÓS"

De acordo com o secretário, a polícia está empenhada em uma verdadeira caça ao suspeito de atirar e matar a menina Alice.
Todos nós, governo, policiais, estamos consternados, tristes, obviamente, e indignados e revoltados com essa insanidade praticada por esse criminoso. Mas ele vai ter o seu destino, porque será caçado por nós até ser identificado e preso, disse o secretário.
De acordo com ele, as polícias Militar e Civil estão atuando em conjunto para chegar ao suspeito de participar do crime. Todos estão em campo, direto, 24 horas, equipes em diligências, contamos com apoio da população. Nós vamos atrás dele onde quer que seja, voltou a afirmar.
Com informações do G1 ES

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