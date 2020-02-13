Suspeito de assaltos em Cariacica é imobilizado por morador

Um suspeito de cometer assaltos na região do bairro Vale Esperança, em Cariacica, foi imobilizado por um homem após roubar uma mulher que estava a caminho do trabalho. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (13).
A mulher foi abordada na avenida principal do bairro enquanto esperava uma carona para seguir para o trabalho. O criminoso levou o celular da vítima. Em seguida, um rapaz conseguiu imobilizá-lo com uma braçadeira de plástico.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional, em Cariacica.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta