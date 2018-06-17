Mãe obriga filha de 12 anos a participar de furto e ainda bate em PM

Uma mulher foi presa com o namorado em Guriri, no balneário de São Mateus, na madrugada deste domingo (17), após furtar uma casa e obrigar a filha de apenas 12 anos a participar do crime. Além disso, ela teria xingado os policiais e dado um tapa em um dos militares quando recebeu voz de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura seguiu para o balneário após a denúncia de que uma casa estava sendo furtada. Ao chegar no local, testemunhas apontaram um homem que teria furtado vários objetos domésticos da residência e também disseram que duas mulheres ajudaram a realizar o crime. Elas foram identificadas em uma calçada próxima ao local. Na noite anterior, o suspeito já teria entrado na mesma casa e levado um botijão de gás.

Diante do reconhecimento, os acusados foram detidos. No entanto, uma das mulheres ficou alterada, começou a xingar os policiais e deu um tapa no rosto de um deles, informaram os PMs. Por isso, foi necessário algemá-la e ela foi colocada no compartimento de segurança da viatura.

Em conversa com a outra suspeita, os policiais descobriram que era uma menina de apenas 12 anos, filha da outra acusada. A garota confirmou que o homem entrou na casa para furtar o que fosse possível e ainda contou que sua mãe a obrigou a participar do crime. A menor de idade foi deixada aos cuidados da avó materna.

Os militares ainda destacaram que a mãe da menina estaria alcoolizada e descontrolada. Ela teria tentado agredir até a filha e, durante o trajeto da viatura de Guriri a São Mateus, a mulher chegou a pedir para que o namorado desse três tapas em seu rosto para deixar algum tipo de lesão. Além disso, a suspeita teria passado o caminho todo xingando os PMs.