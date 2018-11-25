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Em Linhares

Mãe encontra filha morta a facadas dentro de casa em Linhares

Mariângela Riad Ferzali, de 43 anos, tinha duas perfurações no pescoço

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 21:04
Mãe encontra filha morta a facadas em Linhares Crédito: Érika Carvalho
Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta e com perfurações no pescoço na residência onde morava, no Centro de Linhares, região Norte do Estado. Quem encontrou o corpo de Mariângela Riad Ferzali, na manhã deste sábado (24), foi sua mãe.
De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima encontrou Mariângela ensanguentada na sala da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou a mulher sem vida.
A perícia constatou que ela apresentava duas perfurações no pescoço, provavelmente feitas por faca. O corpo de Mariângela foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso será investigado pela 16 Delegacia Regional do município.

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