Mãe coloca maconha na fralda da filha para entrar em presídio no ES

Nem mesmo a inocência das crianças está livre do tráfico de drogas. Uma mulher de 22 anos foi presa após tentar entrar no Centro de Detenção Provisória da Serra com 15 buchas de maconha dentro da fralda da própria filha, de apenas dois anos. Ela acabou presa e contou que tentava atender o pedido do marido, de 30 anos, preso na unidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a unidade recebeu uma ligação anônima que dizia que a jovem levaria drogas para o marido durante a visita da tarde desta quinta-feira (04).

Duas agentes penitenciárias observaram a chegada da suspeita. Ao perceberem que ela estava com uma criança de colo, pediram para segurar o bebê. Nesse momento, a jovem afirmou que era mãe da menina. As agentes notaram um volume na fralda do bebê. Ao perguntarem o que seria aquilo, ela afirmou não saber.

A suspeita foi encaminhada a uma sala reservada, onde foi pedido que ela retirasse a fralda da filha. Nesse momento, as agentes encontraram uma sacola na parte das nádegas da criança, contendo 15 buchas de maconha. A princípio, a jovem continuou negando saber como a droga foi parar ali.

A mulher e o marido detento foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra. Em depoimento, o marido assumiu que pediu para a mulher levara droga para ele. Sabendo que o marido confessou, a jovem afirmou que apenas atendeu o pedido dele.