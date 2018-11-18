Mulher é agredida ao sair de boate em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Barro Vermelho, em Vitória, na madrugada deste domingo (18). Uma lutadora de muay thai de 21 anos e a prima dela, que não teve a idade revelada, foram assaltadas e agredidas na saída de um bar e boate no, em, na madrugada deste domingo (18).

De acordo com a vítima, era por volta de 4h da manhã quando ela e a prima saíram do estabelecimento. Ela conta que pegou o celular para chamar um aplicativo de transporte de passageiros e, enquanto aguardavam o motorista chegar, as duas foram abordadas por dois criminosos que chegaram de bicicleta.

Your browser does not support the audio element. Lutadora reage a assalto e é agredida ao sair de bar em Vitória

Eles anunciaram o assalto e, como a lutadora recusou a entregar o aparelho celular, o criminoso partiu para cima dela e a agrediu. Enquanto o bandido batia na mulher, o outro batia na prima dela, que afirmava não ter celular.

Ela contou a reportagem do Gazeta Online que, como é lutadora de muay thai há cerca de um ano e seis meses, conseguiu reagir e entrou em luta corporal com o criminoso. "Cheguei a dar um soco nele e ele foi pra trás. Como ele viu que não conseguiria lutar comigo na mão, sacou um estilete e foi em direção a minha barriga. Depois, ele ainda fez um corte no meu braço", afirmou.

Após ser agredida e sofrer um corte de estilete, a lutadora entregou o aparelho celular e os criminosos fugiram. A prima dela havia escondido o aparelho e por isso não foi roubada. As vítimas foram para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).