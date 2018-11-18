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Barro Vermelho

Lutadora reage a assalto e é agredida ao sair de bar em Vitória

De acordo com a mulher, era por volta de 4h da manhã quando ela e a prima saíram do estabelecimento. O caso aconteceu no Barro Vermelho, próximo a uma delegacia de polícia

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 12:27
Mulher é agredida ao sair de boate em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Uma lutadora de muay thai de 21 anos e a prima dela, que não teve a idade revelada, foram assaltadas e agredidas na saída de um bar e boate no Barro Vermelho, em Vitória, na madrugada deste domingo (18).
De acordo com a vítima, era por volta de 4h da manhã quando ela e a prima saíram do estabelecimento. Ela conta que pegou o celular para chamar um aplicativo de transporte de passageiros e, enquanto aguardavam o motorista chegar, as duas foram abordadas por dois criminosos que chegaram de bicicleta.
Lutadora reage a assalto e é agredida ao sair de bar em Vitória
Eles anunciaram o assalto e, como a lutadora recusou a entregar o aparelho celular, o criminoso partiu para cima dela e a agrediu. Enquanto o bandido batia na mulher, o outro batia na prima dela, que afirmava não ter celular.
Ela contou a reportagem do Gazeta Online que, como é lutadora de muay thai há cerca de um ano e seis meses, conseguiu reagir e entrou em luta corporal com o criminoso. "Cheguei a dar um soco nele e ele foi pra trás. Como ele viu que não conseguiria lutar comigo na mão, sacou um estilete e foi em direção a minha barriga. Depois, ele ainda fez um corte no meu braço", afirmou.
Após ser agredida e sofrer um corte de estilete, a lutadora entregou o aparelho celular e os criminosos fugiram. A prima dela havia escondido o aparelho e por isso não foi roubada. As vítimas foram para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A jovem informou, ainda, que jamais imaginou que poderia ser assaltada em um local tão próximo a uma delegacia. A Polícia Militar foi acionada e chegou imediatamente, porém, nenhum dos bandidos foi localizado.

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