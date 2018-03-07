Lojistas reclamam de constantes arrombamentos em Santa Lúcia

Caso aconteceu por volta das 5 horas desta terça-feira (6) Crédito: Reprodução

Pelo menos três lojas foram arrombadas na região de Santa Lúcia, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (6). Segundo a proprietária de um dos estabelecimentos roubados pelos bandidos, Juliana Gasparini Cardoso, os criminosos entraram forçando a porta de vidro e levaram, além de R$ 200 reais do caixa, duas máquinas de corte de papel avaliadas em R$ 2 mil cada.

"Não fui a única. Só nesta madrugada foram três lojas arrombadas. A situação está muito ruim em Santa Lúcia. Durante o dia sofremos com assaltos e, à noite, com arrombamentos", conta.

Foi Juliana que percebeu o arrombamento, ao chegar ao local para trabalhar. "Na hora passou muita coisa pela minha cabeça. Dá muita revolta, indignação. A gente paga tanto imposto e não tem segurança", desabafa.

A loja dela, uma papelaria, não tem circuito interno de videomonitoramento, mas ela acredita que as câmeras do prédio ao lado possam ter flagrado a ação.

Uma farmácia, que fica em uma rua perpendicular à de Juliana, também foi alvo dos criminosos. Segundo uma funcionária que não quis se identificar, por volta das 5 horas, o alarme da loja disparou e a empresa contratada para fazer a segurança foi ao local.

"Como o alarme tocou, a gente imagina que eles ficaram assustados e saíram rápido. O prejuízo que tivemos foi com um monitor e a fechadura da porta, que foi forçada", explica a funcionária.

Ela conta ainda que, entre os lojistas, o medo de arrombamentos é constante. "Com quem você conversar vai ter história para falar sobre os arrombamentos. A gente já foi vítima algumas vezes no passado. Infelizmente o local é conhecido por isso", relata.

O OUTRO LADO

Segundo a Polícia Militar, houve em dezembro de 2017 uma reunião com moradores e comerciantes da região atendida pela pela 3ª Cia, inclusive do bairro Santa Lúcia.

O evento propôs a discussão do que seria mais urgente no tocante à segurança e quais seriam as medidas emergenciais para cada localidade.