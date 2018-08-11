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Na madrugada

Loja é arrombada e tem manequins furtados no Centro de Vitória

Estabelecimento fica localizado na Rua General Osório. Segundo vizinhos, o arrombamento aconteceu por volta das 2h deste sábado (11)

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 12:00
Mais um estabelecimento foi arrombado na Grande Vitória. Desta vez, o alvo dos bandidos foi uma loja de roupas localizada na Rua General Osório, no Centro de Vitória, que teve a porta de vidro quebrada na madrugada deste sábado (11).
Segundo vizinhos, o arrombamento aconteceu por volta das 2h . Foram furtados os manequins que estavam entre a porta de vidro e uma grade de ferro que protege a entrada da loja.
Com informações da TV Gazeta
FURTO DE DIVISÓRIA
 
Dupla furta divisória de loja na Praia do Canto Crédito: Reprodução
Uma peça grande, feita de madeira com cordas foi retirada por dois homens do jardim de uma loja de design de interiores. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e mostram o momento em que os criminosos saem carregando o objeto na maior tranquilidade. O furto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 2 horas, na Praia do Canto, em Vitória. A situação é recorrente, mas desta vez - por conta do tamanho do objeto roubado - deixou ainda mais indignada a gerente da loja.
- Comércio pede reforço da PM em avenidas com maior número de lojas
- Dez lojas são arrombadas por dia no ES, segundo sindicato
Nony Cardoso, de 49 anos, diz que o local sofre com pequenos furtos todos os dias e, assim como aconteceu nesta madrugada, nem sempre quem comete os furtos são os moradores de rua.
"Essa região está virando uma vergonha. Um bairro nobre que está largado para a bandidagem, um absurdo. Dessa vez foi uma peça grande que a gente fez de madeira com cordas para dividir o jardim, negócio de 2 x 2 (metros) e a pessoa sai carregando pela rua na maior tranquilidade. A gente tem câmera e a gente vê que não são moradores de rua, muitas vezes é gente aqui das redondezas. Uma tristeza", lamenta a gerente.
Ela conta que desde abril os furtos ficaram mais frequentes, e até as plantas têm sido levadas: "Desde abril, quando a gente montou o jardim aqui na frente da loja, que roubam nossas plantinhas aqui. Uma coisa horrorosa você ver nas imagens das câmeras as senhoras roubando os vasinho de plantas. As pessoas roubam por besteira, por roubar mesmo. Fico indignada".

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