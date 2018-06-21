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Horror em Linhares

Linhares: trocas de mensagens entre pastores baseou decisão de juiz

Por meio do aparelho celular Justiça descobriu detalhes importantes sobre a convivência das crianças com George e constatou que Juliana sabia de tudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 15:54

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 15:54

Juliana Salles e George Alves são acusados pela morte de Kauã, 6 anos e Joaquim, 3 anos Crédito: Marcelo Prest
As trocas de mensagens encontradas no celular de Juliana Salles revelaram uma série de detalhes sobre a morte de Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, e permitiram que o juiz André Dadalto tivesse informações suficientes para embasar o pedido de prisão da pastora. Foi por meio do aparelho celular que a Justiça descobriu detalhes importantes sobre a convivência das crianças com George e constatou que Juliana sabia do abuso sofrido pelos filhos.
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FOTOS
De acordo com as investigações, a pastora nada fez para pôr fim às agressões sofridas pelas crianças. As descobertas surgiram após perícia no celular do pastor George Alves e de Juliana, onde peritos chegaram a encontrar troca de fotos dos meninos machucados.
ABUSO NA PISCINA
Num dos episódios narrados na decisão, o juiz André Dadalto afirma que Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos e vítimas, tanto que em uma conversa entre os acusados (ela e o marido), a vítima Kauã, 6, reagiu emocionalmente após ter sofrido maldades por parte de dois caras na piscina, entretanto, eles não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido.
"NOJO" DE GEORGE
De acordo a decisão judicial, a pastora tinha ciência do comportamento sexual incompatível com a pregação do marido, já que em troca de mensagens a mesma dizia ter nojo e ele dizia se sentir imundo e um lixo por seus comportamentos.
DESPREZO PELAS CRIANÇAS
O juiz fez questão de ressaltar que os depoimentos prestados por Juliana são contraditórios com os laudos e relatórios feitos nos telefones dela e do marido. Nos depoimentos à polícia, ele (George) dizia ser um bom pai e ter relação harmoniosa com a família, o que não se coaduna com as mensagens trocadas por eles, que demonstram que tinha uma relacionamento conturbado e um desprezo de George pelas crianças, nas palavras do magistrado.
TRANQUILIDADE APÓS MORTE DOS FILHOS
Ainda de acordo com o juiz, que baseou sua decisão nos relatos do Ministério Público do Estado, Juliana demonstrou tranquilidade diante de conversas que teve com sua mãe, onde relata que dormiu bem após o ocorrido.
MEDO DE DAR ERRADO
Numa outra mensagem enviada ao marido quando ele foi intimado a prestar depoimento Juliana diz: Eu não estou preparada para dar errado, assim como afirmou, em conversa com pastores, demonstrando nervosismo, que não sei se vou conseguir ser forte até o final.

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