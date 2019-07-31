Tragédia

Linhares: filha de empresário que atirou na esposa e se matou revela drama

Familiares de Alan Zanoteli disseram que o estresse causado pelo trabalho teria motivado o crime da madrugada desta quarta-feira (31)

Estudante, Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, é filha do casal que morreu na tragédia desta quarta-feira (31) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

“Por que ele fez isso? Ele estava com a cabeça muito quente, mas não justifica. Ele estava tão transtornado que não pensou no depois. Não pensou em como ficaria a minha vida”, desabafou, bastante emocionada, a jovem Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, filha do empresário que matou a mulher e tirou a própria vida em seguida, na madrugada desta quarta-feira (31), em Linhares.

Os pais dela, Alan Zanoteli, de 41 anos, e Fernanda Ferreira Baceti Zanoteli, de 38 anos, foram encontrados mortos por volta da 1h30, no quarto da casa onde moravam, localizada no bairro Novo Horizonte. De acordo com a adolescente, o pai estava bastante estressado recentemente por causa do trabalho e pode ter tido um surto em decorrência desse nervosismo.

Alan Zanoteli tinha uma loja de material eletrônico, no Centro de Linhares. O comércio amanheceu com mensagem de luto nesta quarta-feira (31) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

“Ele andava muito alterado, com a pressão muito alta, que chegou a 20 ontem (terça). Eu cheguei a questioná-lo sobre o que estava acontecendo, mas ele não conseguia se explicar e nem buscava ajuda. Não se abria com ninguém. Acho que, por isso, por guardar tudo, ele acabou fazendo o que fez. Porque eu nunca vi os meus pais brigarem”, contou Pâmela.

Mãe do empresário, a pensionista Carmen Zanoteli também afirmou que o filho estava muito nervoso e contou que, por esse motivo, ele havia sido medicado no hospital três vezes só nesta semana. “A última foi ontem à noite, mas depois, quando chegou em casa, ele cometeu essa loucura. A minha ficha ainda não caiu”, comentou.

Carmen Zanoteli disse que o filho estava muito nervoso Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo ela, o filho tinha uma consulta marcada com o cardiologista na próxima semana. “Eu disse para ele se cuidar, porque o pai dele morreu de AVC há três anos. Agora, porém, eu é que tenho uma forte dor, que está aprisionada. Só estou conseguindo falar por causa das duas injeções de calmante que tomei mais cedo”, revelou.

O PESADELO NA MADRUGADA

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook

A filha Pâmela estava prestes a dormir quando ouviu os disparos. “Foi um barulho muito forte, nem pensei que fossem tiros. Achei que os dois estivessem brigando, que o guarda-roupa havia quebrado… Mas quando bati na porta e nenhum dos dois me respondeu, comecei a associar e achar que poderia ter acontecido o pior”, disse, segurando as lágrimas.

O pensamento sobre as, até então, possíveis mortes ocorreu também porque a jovem sabia que o pai tinha uma arma legalizada em casa. Desesperada, ela ligou para a tia pedindo ajuda. “Naquele momento, eu comecei a gritar em casa e aí os vizinhos vieram ajudar. Logo depois, meu tio chegou, arrombou a porta do quarto e viu que eles estavam mortos”, contou.

O CRIME E A INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no início desta madrugada para atender a ocorrência. No local, vizinhos disseram ter ouvido uma discussão entre o casal, seguida de disparos de arma de fogo. Os policiais, então, arrombaram a porta do quarto e encontraram Alan e Fernanda caídos no chão.

Casa da família onde aconteceu o crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Por volta das 9h30, após uma perícia inicial, a Polícia Civil confirmou a suspeita inicial de que o empresário teria matado a esposa e se suicidado em seguida. "A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional, mas nenhuma motivação foi descartada", diz o texto.

Ainda segundo a PC, a arma utilizada no crime foi apreendida e passará por um exame de balística. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade.





