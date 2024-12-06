Líder do TCP é preso durante patrulhamento da PM em Vila Velha

Thiago Reis dos Santos foi preso durante patrulhamento no bairro Guaranhuns, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Thiago Reis dos Santos, de 37 anos, apontado como um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Vila Velha , foi preso nesta sexta-feira (6), após abordagem a um veículo no bairro Guaranhuns, no mesmo município.

Uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento na manhã desta sexta (6) quando foi avistado um veículo suspeito de ter avançado contra uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a região há alguns dias.

“Diante disso, foi dada voz de abordagem, três indivíduos saíram do carro e foram revistados. Nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar o sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem de 37 anos”, informou a Polícia Militar por meio de nota.