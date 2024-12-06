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Bairro Guaranhuns

Líder do TCP é preso durante patrulhamento da PM em Vila Velha

Thiago Reis dos Santos, de 37 anos, uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) no município, estava em um carro com outros dois indivíduos no momento da abordagem

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 16:50

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 dez 2024 às 16:50
Viaturas da Polícia Militar
Thiago Reis dos Santos foi preso durante patrulhamento no bairro Guaranhuns, em Vila Velha  Crédito: Fernando Madeira
Thiago Reis dos Santos, de 37 anos, apontado como um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Vila Velha, foi preso nesta sexta-feira (6), após abordagem a um veículo no bairro Guaranhuns, no mesmo município.
Uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento na manhã desta sexta (6) quando foi avistado um veículo suspeito de ter avançado contra uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a região há alguns dias.
“Diante disso, foi dada voz de abordagem, três indivíduos saíram do carro e foram revistados. Nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar o sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem de 37 anos”, informou a Polícia Militar por meio de nota.
Santos foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde, segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.”

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