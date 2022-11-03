Um dos líderes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), do Estado de Santa Catarina, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo no estacionamento de um shopping em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta terça-feira (1º). Segundo a corporação, Renato José Mafiolete, vulgo Renatinho da Tapera, de 35 anos, era foragido da Justiça.
Com ele, policiais apreenderam armas, munições e documentos falsos. Renatinho da Tapera é condenado na Justiça por um homicídio em 2007 e por tráfico de drogas referentes a atos em 2012 e 2013. Somadas, as penas chegam a 36 anos de prisão. Ele também responderá pelas armas e pelos documentos falsos apreendidos.
A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos. A operação contou com informações da Interpol e do setor de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).
Com Renatinho da Tapera foram apreendidos:
- Um fuzil calibre 5,56mm
- Uma carabina calibre .22
- Uma pistola Taurus calibre 9mm
- 17 carregadores de arma de fogo
- 200 munições calibre 9mm
- 400 munições calibre .22
- 235 munições calibre 5,56mm
- Coldres, acessórios e colete balístico
- Documentos falsos
Líder de facção de Santa Catarina é preso em shopping de Vila Velha