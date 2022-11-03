Líder de facção de Santa Catarina é preso em shopping de Vila Velha

Com ele, policiais apreenderam armas, munições e documentos falsos. Renatinho da Tapera é condenado na Justiça por um homicídio em 2007 e por tráfico de drogas referentes a atos em 2012 e 2013. Somadas, as penas chegam a 36 anos de prisão. Ele também responderá pelas armas e pelos documentos falsos apreendidos.