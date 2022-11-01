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Importunação sexual

Jovem é preso após se masturbar em ônibus ao lado de grávida em Cariacica

Crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (31) e jovem confessou crime e foi levado a um presídio; mulher que estava ao lado dele no ônibus está grávida de 7 meses
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

01 nov 2022 às 12:11

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 12:11

Greve dos rodoviários
Data: 04/01/2021 - ES - Cariacica - Terminal de Itacibá - Greve dos rodoviários  Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (31) após se masturbar dentro de um ônibus do Transcol ao lado de uma mulher de 31 anos, grávida de sete meses. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas e enviou uma equipe ao Terminal de Itacibá, em Cariacica, onde passageiros estavam impedindo que o suspeito descesse do coletivo até a chegada da corporação.
No Terminal de Itacibá, a PM fez contato com a vítima. A mulher afirmou ter saído do trabalho, embarcado no ônibus e sentado ao lado do jovem. Nesse momento, o rapaz de 25 anos colocou a mão por dentro da calça e passou a manipular seu órgão genital.
Ao perceber o que estava acontecendo, a vítima comentou com outro passageiro – que chamou a atenção do jovem. Conforme o relato, o suspeito demorou a parar com o movimento. Outras testemunhas não permitiram que ele deixasse o ônibus e acionaram a Polícia Militar. O jovem confessou o crime aos policiais. 
O jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado pelo artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual). Ele foi encaminhado a um presídio.
A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e a autuação do suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Wanessa Scardua.

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