Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ligada ao PCC

Líder da facção Bonde do Nem Bomba foi mentor de assalto no ES

Intitulado líder da facção Bonde do Nem Bomba BNB/TD2, ligada ao PCC, ele é o criminoso que encabeça a lista dos mais procurados da Bahia

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 23:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 23:17
Willians Alves de Souza filho, o "Nem Bomba", 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O bando responsável por assaltar um carro-forte, dentro de um shopping, em Vila Velha era liderado por Willians Alves de Souza filho, o Nem Bomba, 36 anos. O grupo criminoso levou R$ 400 mil durante a ação.
Intitulado líder da facção Bonde do Nem Bomba BNB/TD2, ligada ao PCC, ele é o criminoso que encabeça a lista dos mais procurados da Bahia. A facção é responsável por fornecer armamento, advogados e explosivos, geralmente. São produtos caros, explicou o delegado Romualdo Gianordoli.
Foi com o apadrinhamento de Nem que os outros três, Alisson, Cássio e Ewerton, também conseguiram entrar no grupo protegido pelo PCC.
Com a ajuda da organização criminosa, que Nem passou a integrar após cumprir um rito de iniciação, o foragido dominou todo o litoral sudeste a Bahia.
Entre as várias prisões  e também uma fuga de presídio  Nem chegou a permanecer em regime diferenciado dos demais detentos, que o isolava no banho de sol e também impedia contato direto com familiares.
Ele passou por esse regime devido à periculosidade, após ser preso pela Polícia Federal, em 2013, em Guriri, aqui no Estado, pontuou Gianordoli.
Nem Bomba vivia bem em Nova Almeida, na Serra, e já havia começado um pequeno tráfico na região. Trouxe a família para cá desde o início do ano, tinha casa boa e já fazia um pequeno tráfico no local. Acreditamos que estivesse ali por ser próximo da praia e também por ser mais longe da Bahia, de onde vinha, observou o delegado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados